Королівська родина Норвегії представила великодню листівку (фото)

Для кадру позували сам король, його дружина, син, невістка та онуки. Вони привітали прихильників з прийдешніми святами.

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Королівська родина Норвегії представила великодню листівку 2024. Знімком ділиться акаунт роялів в Instagram.

"Королівська сім'я бажає всім дійсно гарного Великодня. Королівське подружжя та сім'я наслідного принца зібралися в Bygd ø Kongsg ård на початку Великоднього тижня", — зазначили представники монаршої родини.

Король Норвегії Гаральд V позував для весняної листівки з дружиною Сонею, сином Гоконом, онукою Інгрід Олександрою та онуком Сверре Магнусом. Кронпринцеса Метте-Маріт також приєдналася до родини, адже зйомку для різдвяної листівки вона пропустила через ковід.

Уся родина гармоніювала між собою у світлих та зелених тонах. Король та королева сиділи на стільцях спереду, а їхні спадкоємці стояли позаду.

Королівська родина Норвегії

"Вітаємо нашу велику королівську родину з Великоднем", "Бажаємо вам того ж, всього найкращого для нашого чарівного монарха, всього найкращого і нашому дорогому Гаральду. Щасливого Великодня!" — пишуть у коментарях прихильники королівської родини.

Кронпринцеса Метте-Маріт — майбутня королева Норвегії. Вони з кронпринцом Гоконом виховують трьох дітей.

Кронпринцеса Метте-Маріт

Нагадаємо, кронпринцеса Метте-Маріт відреагувала на новини про рак у Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про проблеми зі здоровʼям у короля Гаральда.