Королівська родина Норвегії представила різдвяну листівку (фото)

На офіційному портреті немає кронпринцеси Матте-Маріт.

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Королівська сімʼя Норвегії представила різдвяну листівку 2023. Знімком ділиться акаунт роялів в Instagram.

Король Гаральд V позував для святкової світлини з дружиною Сонею, зятем Гоконом, онукою Інгрід Олександрою та онуком Сверре Магнусом. Кронпринцеса Метте-Маріт пропустила фотосесію, оскільки захворіла на ковід.

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Княгиня Монако Шарлін позувала з родиною для різдвяної листівки

"Щасливого Різдва всім від королівської сім'ї. Цьогорічне різдвяне фото зроблене в Конгсетра в Воксенколлені в Осло. На жаль, кронпринцеса не змогла бути присутньою через ковід", — зазначили на сторінці монаршої родини в соцмережі.

Королева Норвегії позувала в світлій сукні та яскравому намисті. Онука королівського подружжя постала в блейзері та чорному топі. Тим часом чоловіки приміряли ділові костюми з білими сорочками та краватками.

Королівська родина Норвегії

"Чудове фото. Сумую за кронпринцесою та бажаю їй швидкого одужання", "Щасливого Різдва всім вам!" — пишуть у коментарях прихильники монаршої родини.

50-річна кронпринцеса Матте-Маріт — майбутня королева Норвегії. Вони з кронпринцом Гоконом виховують трьох спільних дітей.

Майбутня королева Норвегії з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, на новій різдвяній листівці принца та принцеси Уельських принцеса Шарлотта вшанувала памʼять покійної бабусі.

Також Фокус писав про незвичайну різдвяну листівку королівської родини Швеції.