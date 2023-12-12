Княгиня Монако Шарлін позувала з родиною для різдвяної листівки

Після того як листівку опублікували Кейт Міддлтон і принц Вільям, святковим фото поділилися і в княжій родині Монако.

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У соцмережах з'явився різдвяний знімок князівської родини Монако. На фото князь Альбер і княгиня Монако Шарлін посміхаються біля прикрашеної ялинки зі своїми близнюками. Раніше знімком для різдвяної листівки поділилися Кейт Міддлтон і принц Вільям. Щоправда, те фото розкритикували за чорно-білу гаму, яку визнали занадто похмурою для святкового настрою. Про це пише Daily Mail.

Королівська сім'я влаштувала святкову демонстрацію в офіційному вбранні для своєї листівки 2023 року.

Різдвяна листівка князівської родини Монако

На знімку 65-річний князь Альбер і 45-річна Шарлін позують разом зі своїми маленькими дітьми: наслідним принцом Жаком і його сестрою-близнюком принцесою Габріеллою, які минулого тижня відсвяткували свій дев'ятий День народження.

Хоча палац ще не опублікував офіційний портрет, раннім примірником поділилися у фанатському акаунті в Instagram. Очікується, що офіційна версія знімка матиме вищу роздільну здатність і кращу якість.

На відміну від звичайної різдвяної листівки принца і принцеси Уельських, королівська сім'я Монако дотримувалася набагато більш формального підходу.

Княгиня Шарлін мала ефектний вигляд у вишуканій оксамитовій сукні з коміром-хомутом кольору паленої міді.

Князь Альбер позував в офіційному костюмі і з краваткою-метеликом. Принц Жак одягнений у такий самий костюм, а принцеса Габріелла мала чарівний вигляд в оксамитовій сукні винного кольору. Мати двох дітей ніжно обійняла свого сина Жака, який на знімку притулився до грудей матері.

Це сталося після того, як княгиня Шарлін з'явилася на різдвяному балу в готелі de Paris у Монако минулої п'ятниці в приголомшливій сріблястій сукні. Князя Альбера на балу не було.

Княгиня Шарлін на різдвяному балу Фото: fondationprincessecharlene\Instagram

Також князівська родина Монако відкрила різдвяний ярмарок у місті. На святковому заході княгиня Шарлін з'явилася в картатому пальті червоного кольору від Вurbberry за 5 900 доларів. Князь Альбер II і Шарлін прогулялися містом, поспілкувалися з жителями і запалили святкові вогні.