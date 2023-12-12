Княгиня Монако Шарлен позировала с семьей для рождественской открытки

После того как открытку опубликовали Кейт Миддлтон и принц Уильям, праздничным фото поделились и в княжеской семье Монако.

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В соцсетях появился рождественский снимок княжеской семьи Монако. На фото князь Альбер и княгиня Монако Шарлен улыбаются у украшенной елки со своими близнецами. Ранее снимком для рождественской открытки поделились Кейт Миддлтон и принц Уильям. Правда то фото раскритиковали за черно-белую гамму, которую сочли слишком мрачной для праздничного настроения. Об этом пишет Daily Mail.

Королевская семья устроила праздничную демонстрацию в официальных нарядах для своей открытки 2023 года.

Рождественская открытка княжеской семьи Монако

На снимке 65-летний князь Альбер и 45-летняя Шарлен позируют вместе со своими маленькими детьми: наследным принцем Жаком и его сестрой-близнецом принцессой Габриэллой, которые на прошлой неделе отпраздновали свой девятый день рождения.

Хотя дворец еще не опубликовал официальный портрет, ранним экземпляром поделились в фанатском аккаунте в Instagram. Ожидается, что официальная версия снимка будет иметь более высокое разрешение и лучшее качество.

В отличие от обычной рождественской открытки принца и принцессы Уэльских, королевская семья Монако придерживалась гораздо более формального подхода.

Принцесса Шарлен выглядела эффектно в изысканном бархатном платье с воротником-хомутом цвета жженой меди.

Принц Альберт позировал в официальном костюме и с галстуком-бабочкой. Принц Жак одет в такой же костюм, а принцесса Габриэлла выглядела очаровательно в бархатном платье винного цвета. Мать двоих детей нежно обняла своего сына Жака, который на снимке прислонился к груди матери.

Это произошло после того, как княгиня Шарлен появилась на рождественском балу в отеле de Paris в Монако в прошлую пятницу в потрясающем серебристом платье. Князя Альбера на балу не было.

Княгиня Шарлен на рождественском балу Фото: fondationprincessecharlene\Instagram

Также княжеская семья Монако открыла рождественскую ярмарку в городе. На праздничном мероприятии княгиня Шарлен появилась в клетчатом пальто красного цвета от Burbеrry за 5 900 долларов. Князь Альбер II и Шарлен прогулялись по городу, пообщались с жителями и зажгли праздничные огни.