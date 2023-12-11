Княгиня Шарлен продемонстрировала роскошное блестящее платье (фото)

Монаршая персона стала гостьей мероприятия в столице Франции.

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Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в блестящем платье. Снимками с недавнего события делится фонд жены князя Альбера ІІ в Instagram.

Накануне в Париже состоялся традиционный Рождественский бал в присутствии "крестной" этого мероприятия, княгини Шарлен. Темой гала-вечера стал "Столетний бал Ноэля". Аукцион, организованный Sotheby's, собрал средства в пользу Фонда княгини Шарлен из Монако и его проектов по воспитанию детей через ценности спорта.

"Фонд княгини Монако Шарлен хочет поблагодарить всех доноров и партнеров, которые способствовали успеху этого выпуска 2023 года", — отмечается на странице.

На мероприятии мама двоих детей появилась в невероятном блестящем платье с длинными рукавами. Она добавила к образу серьги и сделала легкий вечерний макияж.

В качестве аксессуаров монаршая персона выбрала клатч в серебристом металлике. А на ее ногах были туфли металлического оттенка.

Княгиня Монако Шарлен

"Красавица", "Сияешь, как всегда, княгиня Шарлен, благослови тебя Господь", "Княгиня Шарлен, ты такая красивая и милая сердцу!" — реагируют на появление бывшей пловчихи пользователи сети.

Напомним, княгиня Монако вышла на публику с двумя детьми.

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