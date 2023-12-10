Наследники престола Монако: представлен новый портрет принца Жака и принцессы Габриэллы (фото)

Близнецам 10 декабря 2023 года исполнилось по 9 лет.

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Опубликован новый портрет принца Жака и принцессы Габриэллы, детей князя Монако Альбера II и княгини Шарлен. Снимком наследников престола делится аккаунт монаршей семьи в Instagram.

10 декабря 2023 года близнецы празднуют свое 9-летие.

"С днем рождения, принц Жак и принцесса Габриэлла", — отметили представители королевской семьи Монако.

На фото сын княгини Шарлен позирует в военной форме, обнимая сестру, которая примерила синее пальто с беретом в тон. Наследники престола улыбались, глядя прямо в камеру.

Принц Жак и принцесса Габриэлла

Жак и Габриэлла родились в декабре 2014 года. Их отец — князь Монако. Мама — бывшая пловчиха. Пара познакомилась на спортивных соревнованиях в 2000 году. Через 11 лет они поженились.

Своих наследников князь Монако назвал Жак-Оноре-Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Мальчик получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а девочка — принцессы Монако и графини де Карладез.

Княгиня Шарлен и князь Альбер II Фото: Getty Images

Напомним, княгиня Шарлен и князь Альбер открыли рождественскую ярмарку и зажгли праздничные иллюминации.

Также Фокус писал о рождественском портрете принца Великобритании Уильяма и Кейт Миддлтон с тремя детьми.