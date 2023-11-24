Княгиня Монако Шарлен появилась на публике с двумя детьми (фото)

Восьмилетняя принцесса Габриэлла продемонстрировала стильную куртку Chloe.

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Княгиня Монако Шарлен появилась на публике с двумя детьми — принцессой Габриэллой и принцем Жаком. Снимками делится аккаунт монаршей семьи в Instagram.

Супруга князя Альбера II накануне посетила парк принцессы Антуанетты в Монако по случаю Международного дня защиты прав детей. Бывшая пловчиха выбрала для выхода с детьми элегантное бежевое пальто, которое дополнила кожаным ремнем Вalenciaga, цена которого составляет 395 долларов.

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Принцесса Монако Габриэлла появилась в туфлях Christian Louboutin за 20 тыс. грн (фото)

Под пальто Шарлен носила черный джемпер и такие же брюки. А на ее ногах были замшевые ботинки "Tieland" от Stuart Weitzman. Также княгиня Монако надела перчатки в конце ноября.

Тем временем восьмилетняя принцесса Габриэлла продемонстрировала бежевую двухтонную куртку от Chloe за 385 фунтов стерлингов. А ее братик Жак был в черном аутфите: пальто, брюках и ботинках.

Княгиня Монако Шарлен с детьми

"По случаю Международного дня защиты прав ребенка принцесса Шарлен и принцесса Ганноверская С.А.Р. посетили парк княгини Антуанетты и вместе с детьми приняли участие в различных предложенных анимациях. Этот праздничный день был организован управлением национального образования, молодежи и спорта в партнерстве с @mairiedemonaco", — отметили на странице королевской семьи Монако.

Напомним, жена князя Альбера II вышла в свет в элегантном образе в темных оттенках.

Также Фокус писал о появлении княгини Монако с дочкой в парных образах с беретами.