Принцесса Монако Габриэлла появилась в туфлях Christian Louboutin за 20 тыс. грн (фото)

Наследница королевской четы продемонстрировала обувь от известного французского дизайнера со знаменитой красной подошвой.

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Княгиня Шарлен и князь Альбер II накануне появились со своими детьми на публике, когда они отмечали Национальный день Монако в Palais Princier. Для выхода дочь княжеской четы Габриэлла продемонстрировала свои первые туфли от Christian Louboutin. Об этом пишет Hello Magazine.

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Княгиня Монако Шарлен и принцесса Габриэлла отметили национальный праздник в парных образах

В то время как брат принцессы Жак был мини-версией своего отца в военной форме, восьмилетняя Габриэлла выглядела элегантно в двубортном темно-синем пальто, разработанном парижским домом моды Didierangelo.

Монаршая наследница добавила к образу берет в тон и перчатки.

Королевская семья Монако Фото: Getty Images

Дочь князя Монако была в изысканных черных туфлях на каблуках, демонстрируя свою первую обувь "Betsina 40" от Christian Louboutin. Их стоимость составляет 435 фунтов стерлингов (почти 20 тысяч гривен).

Комментируя публикацию блога о стиле современных монархов@royalfashionpolice, один пользователь сети написал: "Габриэлла — прекрасная принцесса, которая наследует шикарный стиль своей мамы".

Королевская семья Монако Фото: Getty Images

Тем временем княгиня Монако Шарлен продемонстрировала роскошный красный наряд, который состоял из пальто, берета и ботинок на каблуках.

Княгиня Монако Шарлен с дочерью Габриэллой

Напомним, князь Альбер II с женой раздавал подарки от Красного креста.

Также Фокус писал о стильном пальто княгини Шарлен в светлом оттенке.