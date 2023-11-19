Княгиня Монако Шарлен и принцесса Габриэлла отметили национальный праздник в парных образах

Княжеская семья в полном составе отметила Национальный день Монако.

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Княгиня Шарлен и ее дочь, принцесса Габриэлла, в парных образах появились на праздновании Национального дня Монако. Прибыв сегодня утром с 65-летним принцем Альбером на мессу в собор Монако, 45-летняя уроженка Южной Африки была одета в полностью красный ансамбль, а ее супруг был в полных военных регалиях, как и его сын, принц Жак. Об этом пишет Daily Mail.

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Жак и Габриэлла, восьмилетние близнецы, не были на мессе в церкви, но позже появились на балконе в нарядах, которые сделали их миниатюрными копиями своих родителей.

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45-летняя мать двоих детей надела элегантную красную шляпку-таблетку, двубортное пальто поверх красного платья и замшевые сапоги до колен того же оттенка.

Княгиня Шарлен, князь Альбер, принцесса Габриэлла и принц Жак Фото: Getty Images

Образ она дополнила бриллиантово-рубиновыми серьгами.

Маленькая принцесса Габриэлла была в пальто такого же фасона, но темно-синего цвета, и элегантные черные лакированные туфли. Ее образ дополняла маленькая синяя шляпка, такая же как у ее матери.

А юный принц Жак носил военную форму, похожую на форму своего отца.

Княгиня Шарлен, принцесса Габриэлла и принц Жак Фото: Getty Images

Национальный день Монако также известен как День суверенного князя, а дату празднования выбирает правящий князь.

Традиционно князья выбирали день святого, в честь которого они названы.

Но когда принц Альбера унаследовал титул, он решил выбрать тот же день, что и его отец, а не день Святого Альбера, который отмечается 15 ноября.

Обычно его отмечают фейерверком над гаванью накануне вечером и мессой в Монте-Карло на следующее утро.

К княжеской чете также присоединились другие европейские члены королевской семьи, в том числе принцесса Ганноверская Каролина и принцесса Монако Стефания.

Младший сын Каролины Пьер Казираги и его жена Беатрис Борромео, а также их сыновья Стефано Казираги и Франческо Казираги также вышли на балкон, чтобы помахать рукой собравшимся внизу.

Шарлен стала чаще выходить в свет, и последний раз ее заметили в четверг, когда она помогала раздавать подарки на рождественской акции Красного Креста Монако.