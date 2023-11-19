Княгиня Монако Шарлен і принцеса Габріелла відзначили національне свято в парних образах

Князівська сім'я в повному складі відзначила Національний день Монако.

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Княгиня Шарлен і її дочка, принцеса Габріелла, в парних образах з'явилися на святкуванні Національного дня Монако. Прибувши сьогодні вранці з 65-річним принцом Альбером на месу в собор Монако, 45-річна уродженка Південної Африки була одягнена в повністю червоний ансамбль, а її чоловік був у повних військових регаліях, як і його син, принц Жак. Про це пише Daily Mail.

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Жак і Габріелла, восьмирічні близнюки, не були на месі в церкві, але пізніше з'явилися на балконі у вбраннях, які зробили їх мініатюрними копіями своїх батьків.

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45-річна мати двох дітей одягла елегантний червоний капелюшок-таблетку, двобортне пальто на червону сукню і замшеві чоботи до колін такого ж відтінку.

Княгиня Шарлен, князь Альбер, принцеса Габріелла і принц Жак Фото: Getty Images

Образ вона доповнила діамантово-рубіновими сережками.

Маленька принцеса Габріелла була в пальто такого ж фасону, але темно-синього кольору, та елегантні чорні лаковані туфлі. Її образ доповнював маленький синій капелюшок, такий самий як у її матері.

А юний принц Жак носив військову форму, схожу на форму свого батька.

Княгиня Шарлен, принцеса Габріелла і принц Жак Фото: Getty Images

Національний день Монако також відомий як День суверенного князя, а дату святкування вибирає правлячий князь.

Традиційно князі обирали день святого, на честь якого вони названі.

Але коли принц Альбера успадкував титул, він вирішив вибрати той самий день, що і його батько, а не день Святого Альбера, який відзначають 15 листопада.

Зазвичай його відзначають феєрверком над гаванню напередодні ввечері і месою в Монте-Карло наступного ранку.

До князівського подружжя також приєдналися інші європейські члени королівської сім'ї, зокрема принцеса Ганноверська Кароліна і принцеса Монако Стефанія.

Молодший син Кароліни П'єр Казірагі та його дружина Беатріс Борромео, а також їхні сини Стефано Казірагі та Франческо Казірагі також вийшли на балкон, щоб помахати рукою присутнім внизу.

Шарлен стала частіше виходити у світ, і востаннє її помітили в четвер, коли вона допомагала роздавати подарунки на різдвяній акції Червоного Хреста Монако.