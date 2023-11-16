Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала элегантное осеннее пальто (фото)

Фолловеры страницы королевской семьи в соцсети заметили, что Шарлен счастлива на новых кадрах.

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Княгиня Шарлен продемонстрировала элегантное осеннее пальто во время недавнего публичного появления. Снимками делится аккаунт королевской семьи Монако в Instagram.

Князь Альбер ІІ и его жена посетили реактивацию двух салютных пушек, датированных 1881 годом.

"Среда, 15 ноября, князь Альбер II и княгиня Шарлен поставили две пушки спасения, датированные 1881 годом", — написали представители королевской семьи Монако.

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Тихая роскошь: княгиня Шарлен надела стильное черное платье для торжественного выхода

Для появления на публике в компании мужа бывшая пловчиха выбрала платье миди в рубчик в черном цвете от Prada. К осеннему образу она добавила пальто оттенка слоновая кость, черные перчатки и темную обувь. Княгиня улыбалась, позируя с мужем, который был одет в деловой костюм с белой рубашкой и темным галстуком. К образу Альбер также добавил черное укороченное пальто.

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Князь и княгиня Монако

"Очень красивая княгиня Шарлен", "Княгиня Шарлен и князь Альбер улыбаются и выглядят очень счастливыми", "Такая прекрасная первая пара, чистая харизма и обаяние", — комментируют снимки супругов фолловеры страницы королевской семьи в соцсети.

Князь и княгиня Монако

Напомним, княгиня Монако появилась на публике с двумя своими детьми — Жаком и Габриэллой.

Также Фокус писал о реакции княгини Шарлен на слухи о ее разводе с князем Монако.