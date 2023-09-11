Княгиня Шарлен вышла в свет вместе со своими детьми

В последнее время княгиня Монако стала чаще появляться на людях вместе с мужем, князем Альбером.

Related video

Княгиня Монако Шарлен присоединилась к своему мужу, князю Альберу, на ежегодном пикнике. Это уже было пятое появление княжеской четы на публике за эту неделю. Но в этот раз с ними были их дети: близнецы Жак и Габриэлла. Об этом пишет Daily Mail.

Семью князя Монако сфотографировали в парке Принцессы Антуанетты в Монако. И Альбер и Шарлен, похоже, выступают единым фронтом после заявлений, что они живут раздельно и видятся только "по предварительной записи".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Шарлен , державшая в руках букет цветов, была одета в черную блузку с цветочным узором и черную макси-юбку.

Княгиня Шарлен Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Ее дети, наследный принц Жак и его сестра Габриэлла держали в руках по букету и были одеты в белое.

На традиционном пикнике к семье также присоединилась Шарлотта Казираги в ярком платье Chanel Resort 2020.

"Пикник в Монако" — это ежегодное мероприятие, которое считается эквивалентом вечеринок в британском королевском саду, которые проводятся каждое лето.

Княжеская чета на королевском пикнике в Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Ежегодно его посещают около 10000 монегасков, поскольку это считается последним крупным событием сезона.

В прошлом году принц Альбер сказал журналу People: "Это забавное событие, действительно самый приятный момент в году. Там царит отличная, очень неформальная обстановка. Месса, открывающая его, немного формальная, но затем она переходит в пикник, и возникает атмосфера небольшой коктейльной вечеринки".

"Просто замечательно иметь возможность прогуляться и поговорить в стиле "расскажи мне о своем лете" с людьми, которых ты знаешь", — признался князь.

Ранее он уже появлялся в компании своей жены. Критики князя считают, что это вынужденная мера, потому что французские таблоиды начали писать о том, что Шарлен и Альбер не живут вместе.

На этой неделе пара несколько раз появлялась вместе, включая неловкое интервью на первом телеканале Монако и посещение турнира "19-я лунка" Кубка Принцессы Монако в четверг.

Альбер и Шарлен оказались в центре спекуляций после того, как в европейских СМИ появились сообщения о том, что она живет в Швейцарии и видит своего мужа только "по предварительной записи".

Источник, близкий к королевской паре, сообщил французской газете Voici, что княгиня и сын Грейс Келли — всего лишь "церемониальная пара". Инсайдер также заявил, что Шарлен пообещала возвращаться в Монако по официальным случаям. Также ей позволено чаще видеть детей.

Слухи о том, что Шарлен несчастлива в браке возникли с дня ее свадьбы, когда она расплакалась прямо на церемонии.

После выяснилось, что, отправившись в свадебное путешествие, Шарлен и князь Альбер даже ночевали в разных отелях.