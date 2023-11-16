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Стиль життя

Княгиня Монако Шарлін продемонструвала елегантне осіннє пальто (фото)

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Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco | Княгиня Шарлін та князь Альбер ІІ

Фоловери сторінки королівської родини в соцмережі помітили, що Шарлін щаслива на нових кадрах.

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Княгиня Шарлін продемонструвала елегантне осіннє пальто пд час нещодавньої публічної появи. Знімками ділиться акаунт королівської родини Монако в Instagram.

Князь Альбер та його дружина відвідали реактивацію двох салютних гармат, датованих 1881 роком.

"Середа, 15 листопада, князь Альбер II і княгиня Шарлін поставили дві гармати спасіння, датовані 1881 роком", — написали представники королівської родини Монако.

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Для появи на публіці в компанії чоловіка колишня плавчиха обрала сукню міді в рубчик у чорному кольорі від Prada. До осіннього образу вона додала пальто відтінку слонова кістка, чорні рукавички та темне взуття. Княгиня посміхалася, позуючи з чоловіком, який був одягнутий у діловий костюм з білою сорочкою та темною краваткою. До образу Альбер також додав чорне укорочене пальто.

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Князь та княгиня Монако

"Дуже красива княгиня Шарлін", "Княгиня Шарлін і князь Альбер посміхаються і виглядають дуже щасливими", "така прекрасна перша пара, чиста харизма і чарівність", — коментують знімки подружжя фоловери сторінки королівської родини в соцмережі.

Князь та княгиня Монако

Нагадаємо, княгиня Монако зʼявилася на публіці з двома своїми дітьми — Жаком та Габріеллою.

Також Фокус писав про реакцію княгині Шарлін на чутки про її розлучення з князем Монако.