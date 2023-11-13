Тиха розкіш: княгиня Шарлен одягнула стильну чорну сукню для урочистого виходу

Дружина князя Монако обрала елегантну сукню із золотим декором.

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45-річна княгиня Монако Шарлен разом з чоловіком, Альбером II, відвідала заключний гала-концерт Фестивалю зірок в Емпайр-хол готелю l'Hôtel de Paris. На заході її стиль можна було охарактеризувати як скромна розкіш. Фото князівського подружжя з'явилися в Instagra.

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Шарлен випромінювала непідвладну часу елегантність у простій, але вишуканій повністю чорній сукні від Elmo, прикрашеній золотими деталями. Вечірнє вбрання колишньої олімпійської плавчині складалося з вирізу канотьє, розгорнутих рукавів "кажан" і довгої спідниці.

Спина сукні була відкрита, підкреслюючи жіночний силует.

Вбрання вона доповнила шкіряним клатчем Diamond Cocktail від Jimmy Choo і шкіряним ременем з вигравіруваним логотипом того ж лейбла.

Зачіску піксі княгиня уклала на бічний проділ, а її макіяж складався із золотистого бронзатора, насичених рум'ян і рожевої помади.

Принц Альберт прийшов у чорному смокінгу і штанах, а на червоній доріжці тримав дружину за руку.

"Ця виняткова вечеря була організована чотирма зірковими шеф-кухарями Аленом Дюкассом, Янніком Аллено, Марселем Ревіном, Домініком Лорі та їхніми командами", — зазначив князь у підписі до публікації.

Під постом користувачі написали чимало компліментів на адресу Шарлен:

"Княгиня Шарлен приголомшлива краса", "Принцеса Шарлен чудова", "Сукня така розкішна, стримана елегантність завжди у виграші, а пояс додає ідеального штриха простого стилю, який так необхідний цьому образу. Бездоганно".

Не так давно княгиня вперше за довгий час продемонструвала щирі емоції, коли раділа перемозі збірної Південної Африки над Новою Зеландією на фіналі чемпіонату світу з регбі в Парижі.

На фотографіях, зроблених на стадіоні "Стад де Франс", принцеса Шарлен і її чоловік, принц Монако Альберт, продемонстрували рідкісну публічну демонстрацію кохання, святкуючи тріумфальну перемогу "Спрінгбоксів".

Раніше Фокус писав, що княгиня Монако вперше прокоментувала чутки про розлучення і пояснила, чому видалила акаунт в Instagram.