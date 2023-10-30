Княгиня Монако проявила непідробні емоції на публіці (фото)

Дружина князя Монако на публіці найчастіше має сумний і відсторонений вигляд, тож побачити її настільки щирою та емоційною було для багатьох справжньою несподіванкою.

Related video

45-річна княгиня Монако Шарлен разом із чоловіком відвідали фінал чемпіонату світу з регбі на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі, і там дружина князя вперше за довгий час продемонструвала непідробні та щирі позитивні емоції, повідомляє People.

Важливо

Уперше після тривалої хвороби: Княгиня Монако Шарлін знову поїхала в ПАР

Шарлен дуже уважно спостерігала за грою команд Нової Зеландії та ПАР, вболіваючи за останню.

Фотографи, які чергували на стадіоні, не зводили очей із княгині, яка ні на хвилину не відривалася від гри і в найбільш напружені моменти по-справжньому переживала. Коли ж ПАР виграли з рахунком 12-11, вона кинулася обійматися зі своїм чоловіком і буквально світилася від щастя.

Шарлен радіє перемозі збірної ПАР з регбі Фото: Getty Фото: Getty

На матчі княгиня була у великому сірому пальті, яке вона одягла поверх чорного светра з високим коміром.

65-річний Альберт мав стильний вигляд у білій сорочці та червоній краватці, які він поєднував із темно-синім піджаком.

Минулого тижня пара була присутня на півфінальній грі за участю збірної ПАР з регбі, а 10 вересня вони відвідали матч ПАР проти Шотландії в Марселі.

Свого часу тоді ще Шарлен Віттсток виступала на спортивних змаганнях за ПАР. У 1996 році вона стала чемпіонкою ПАР з плавання, а 2000 року як професійна плавчиня представляла Південну Африку на Олімпійських іграх у Сіднеї, де посіла п'яте місце в естафеті 4×100 метрів.

У 2002 році вона виграла три золоті медалі на кубку світу з плавання (50 м і 100 м, 4×100 м) і срібну медаль у Манчестері на Іграх Співдружності (4×100 м). Шарлен планувала виступати на Олімпіаді в Китаї 2008 року, проте травма плеча змусила її залишити спортивну кар'єру.

У липні 2011 року вона стала дружиною князя Монако.

Раніше Фокус писав, що княгиня Шарлен вперше прокоментувала чутки про розлучення і пояснила, чому видалила акаунт в Instagram.