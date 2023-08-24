Монарша персона без попередження і пояснення пішла із соцмереж.

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Княгиня Монако Шарлін видалила свій Instagram-акаунт з понад 460 тисячами підписників.

У четвер, 24 серпня 2023, обліковий запис в Instagram дружини князя Монако Альбера ІІ було деактивовано.

Обліковий запис @hshprincesscharlene, який мав 462 000 підписників і 96 дописів, тепер спрямовує шанувальників на сторінку з повідомленням про помилку: "На жаль, ця сторінка недоступна".

Ні від палацу, ні від самої Шарлін не було жодної інформації про те, чому це раптово сталося.

Однак офіційний акаунт королівської особи в Instagram для Фонду принцеси Монако Шарлін залишається активним.

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Княгиня Шарлін видалила свій Instagram-акаунт Фото: Скриншот

Шарлін часто ділилася уривками свого життя на сторінці в Instagram. Наприклад, коли вона лікувалася в Південній Африці під час операції, королівська персона поділилася фотографією разом із Місузулу каЗвелітіні, нинішнім главою королівської сім’ї Зулу, і написала: "Дякую за вашу доброту та підтримку".

Королівська родина Монако Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Княгиню Монако востаннє бачили на публіці на 74-й гала-церемонії Червоного Хреста в липні 2023 разом з чоловіком.

Нагадаємо, наразі княгиня Шарлін живе у Швейцарії та бачиться з Альбером ІІ лише "за попереднім записом".

Також Фокус писав про життя 20-річного позашлюбного сина князя Монако.