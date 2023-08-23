Позашлюбний син князя Монако вперше розповів про стосунки з батьком

Александр 24 серпня виповнюється 20 років.

Related video

Александр Кост-Грімальді, другий син князя Монако Альберта II, якому 24 серпня виповниться 20 років, заявив, що не вважає себе незаконнонародженою дитиною, а свою матір — коханкою князя Альберта Про це молодий чоловік заявив в інтерв'ю виданню Point de Vue.

Молодий чоловік уперше розповів про речі, які змушували його страждати найбільше в дитинстві, і головна з них — статус "незаконнонароджений".

"Це образа. Ніхто з моїх батьків не був заручений або одружений на той момент, вони не чинили перелюбу", — пояснив він, додавши, що готовий подати в суд на будь-кого, хто називатиме його так.

Народжений унаслідок нетривалого роману принца з тоголезькою стюардесою Ніколь Кост, Александр з'явився на світ у Парижі 2003 року і завжди жив із матір'ю, хоча часто бачив батька. Ба більше, його завжди добре приймали в палаці, а принцеса Стефанія, молодша сестра Альберта, стала його хрещеною матір'ю.

Ніколь не втрачала надії колись стати княгинею, з огляду на те, що князь завжди допомагав їй у питаннях із сином, тому поява законної дружини Альбера II в особі Шарлен Віттсток стала для неї ударом по самолюбству. Стосунки між двома жінками не склалися відразу. Колишня подруга князя говорила, що Шарлен налаштовує чоловіка проти її сина. У 2014 році вона навіть скаржилася пресі, що принц Альберт не бачив сина сім місяців, тому що дружина заборонила йому робити це.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Що стосується Шарлен, я не можу уникнути цієї теми, тому що нас часто ставлять в один ряд. Я не люблю, коли мене порівнюють. Я ніколи не говорила, що я ворог їй. Я ніжна жінка. З огляду на наш зв'язок із князем, ми повинні були сердечно підтримувати одне одного. У нашій ситуації мала перемогти дипломатія. Але в період заручин я зазнала того, що насторожило і шокувало мене. Наприклад, вона змінила кімнату мого сина, скориставшись відсутністю його батька, щоб перемістити його в службове крило. Як мати, я не можу знайти слів, щоб описати ці дії", — заявила якось Ніколь.

Александр із батьком і матір'ю Фото: nicole.coste/instagram

Коли ж у княгині стався нервовий зрив, після якого було лікування, а потім — реабілітація, Ніколь відкрито заявляла, що "це карма". Подібні одкровення в пресі чимало розлютили князя, але з часом все вщухло.

Зараз колишню стюардесу часто бачать у князівстві. Вона навіть була присутня на святкуванні дня Святої Дівивоти, покровительки королівства, у 2022 році, що є ознакою того, що непорозуміння тепер позаду.

Ба більше, Ніколь заявила, що в Монако її люблять більше, ніж "чужачку" Шарлен.

Щодо Александра, то він упевнений, що його стосунки з батьком були б чудові, хоча якийсь титул у майбутньому йому не світить. За законом Монако, діти, народжені не в шлюбі, не включаються в династичну лінію.

Кост-Грімальді хоче працювати у сфері моди. Зараз він вивчає ділове адміністрування в Сполученому Королівстві, і одна з речей, про які він мріє, — це заснувати благодійну асоціацію.

В Александра чудові стосунки зі своєю старшою 31-річною сестрою Жасмін. Вона — дочка князя від зв'язку з американкою Тамарою Ролл. Альберт визнав доньку 2006 року після аналізу ДНК.

Альбер II з дочкою Жасмін, яку вперше побачив, коли їй виповнилося 11 років Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Що стосується законних спадкоємців престолу, то це — восьмирічні Жак і Габріелла. Перший зійде на трон після свого батька, а його сестра, ймовірно, відіграватиме провідну роль у динаміці князівства, як це сьогодні робить її тітка Кароліна.

Князівське подружжя Монако зі своїми дітьми Фото: Getty

Як відомо, Шарлен не хоче, щоб її діти спілкувалися зі старшими братом і сестрою по батькові. Раніше Фокус писав, що княгиню дуже розлютило спільне фото її чоловіка з усіма чотирма дітьми.