"Я в люті!": Колишня коханка розлютила князя Монако словами про його дружину

Ніколь Косте заявила, що після заручин змінила кімнату для її сина Олександра.

63-річний князь Монако був серйозно обурений коментарями своєї колишньої коханки та матері його позашлюбної дитини Олександра ексстюардеси Air France Ніколь Косте, яка у вересні 2021 року поскаржилася в інтерв'ю журналу Paris Match на те, що Шарлен після того, як побралася з Альбером II у 2010 році, змінила кімнату її сина в палаці батька, пише Hello.

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За словами князя, він не знав, що Ніколь збирається робити такі коментарі про його дружину.

"Вона щойно повідомила мені, що збирається щось випустити, я думав, це буде просто фотографія дня народження. Але це (слова про Шарлен) було недоречно, я лютував, дізнавшись про це", — заявив принц Альберт.

У серпні Олександру виповнилося 18 років, і в мережі з'явилися фото, які свідчили про те, що цей день юнак святкував зі своєю зведеною сестрою Жасмін Грейс Ґрімальді.

[ + – ] День народження Олександра Ґрімальді-Кості

Альберт підтвердив, що він є біологічним батьком Олександра, у травні 2005 року, незадовго до того, як його звели на престол як принца Монако.

Жасмін з'явилася від зв'язку князя з агенткою нерухомості Тамарою Ротоло в 1992 році. Він визнав її у 2006 році, коли дівчині було майже 14 років.

Нещодавно ще одна дівчина заявила, що вона — позашлюбна дочка князя Монако і навіть пригрозила йому судом.

Ні Жасмін, ні Олександр не перебувають у черзі на престол Монако, оскільки їхні батьки ніколи не були одружені. Єдиними законними спадкоємцями престолу є шестирічні близнюки Жак і Габріелла, яких народила князю його дружина, княгиня Шарлен.

Зараз Альберт разом із дітьми перебуває на кліматичному саміті COP26 у Глазго, Шотландія. Він сподівається, що його дружина повернеться з ПАР у Монако вже цього місяця.

Шарлен, яка у травні підхопила серйозну ЛОР-інфекцію в Африці, досі не повернулася додому, оскільки перенесла низку серйозних операцій і змушена була виконувати приписи лікарів, які заборонили їй перельоти до одужання. Вона сподівалася, що зробить це у жовтні, проте повернення знову затримується.

Князь Монако нещодавно говорив, що сподівається полетіти із Шарлен у Дубаї в межах запланованого королівського візиту на Всесвітню виставку 13 листопада. Однак він не заперечив, що цього може і не відбутися, адже рішення ухвалюватиметься "в останню хвилину".

Раніше він заявив, що очікує, що Шарлен повернеться в Монако до Національного дня країни, який відзначається 19 листопада.