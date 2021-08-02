Африканський вояж майже завершений: княгиня Монако сподівається повернутися додому наприкінці жовтня

Через тривалу відсутність Шарлен журналісти почали говорити, що князя Монако, ймовірно, чекає розлучення.

Княгиня Монако Шарлен повідомила, що збирається повернутися в Монако вже восени. Після того, як у ПАР їй зроблять чергову операцію. Про це пише People.

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Тим самим дружина Альбера II розвіяла чутки про ймовірний розлад у князівській родині та прийдешнє розлучення.

[ + – ] Князь Альбер і княгиня Шарлен ыз дітьми

Виступаючи на радіо 702, Шарлен сказала ведучій Менді Вінер, що вона "зайняла вичікувальну позицію".

"Спочатку я повинна була пробути тут від 10 до 12 днів, на жаль, у мене виникла проблема зі здоров'ям. Я дізналася від лікарів, що в мене інфекція носових пазух, причому досить серйозна. Тому потрібен час, щоб розв'язати цю проблему. Але зараз я почуваюся набагато краще", — пояснила княгиня.

Нагадаємо, в липні цього року князь Альбер і княгиня Шарлен повинні були відсвяткувати десятиліття від дня свого весілля. Однак Шарлен у Монако так і не повернулася.

У ПАР їй зробили синус-ліфтинг і встановили кістковий трансплантат для підготовки до імплантації зубів, але незабаром у неї розвинулася інфекція і почалися сильні болі у вухах. 23 червня їй провели корекційну операцію. Зараз Шарлен займається відновленням, через що поки не може возз'єднатися з чоловіком і дітьми.

Утім, журналісти таблоїдів упевнені, що в князівській родині почалися розбіжності та гряде розлучення.

[ + – ] Княгиня Шарлен спілкується з дітьми за допомогою відеозв'язку / Фото: PALAIS PRINCIER

Нагадаємо, Шарлен вирушила до Південної Африки в рамках природоохоронного візиту. Востаннє вона з'являлася на публіці разом зі своїм чоловіком, князем Альбером ще в січні.

Також вона публікувала знімки, на яких спілкується зі своїми дітьми, Жаком і Габріеллою, за допомогою відеозв'язку.