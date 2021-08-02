Африканский вояж почти завершен: княгиня Монако надеется вернуться домой в конце октября

Из-за долгого отсутствия Шарлен журналисты стали поговаривать, что князя Монако, вероятно, ждет развод

Княгиня Монако Шарлен сообщила, что собирается вернуться в Монако уже осенью. После того, как в ЮАР ей сделают очередную операцию. Об этом пишет People.

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Тем самым супруга Альбера II развеяла слухи о вероятном разладе в княжеской семье и грядущем разводе.

[ + – ] Князь Альбер и княгиня Шарлен с детьми

Выступая на радио 702, Шарлен сказала ведущей Мэнди Винер, что она "заняла выжидательную позицию".

"Изначально я должна была пробыть здесь от 10 до 12 дней, к сожалению, у меня возникла проблема со здоровьем. Я узнала от врачей, что у меня инфекция носовых пазух, причем довольно серьезная. Поэтому требуется время, чтобы решить эту проблему. Но сейчас я чувствую себя гораздо лучше", — объяснила княгиня.

Напомним, в июле этого года князь Альбер и княгиня Шарлен должны были отметить десятилетие со дня своей свадьбы. Однако Шарлен в Монако так и не вернулась.

В ЮАР ей сделали синус-лифтинг и установили костный трансплантат для подготовки к имплантации зубов, но вскоре у нее развилась инфекция и начались сильные боли в ушах. 23 июня ей провели коррекционную операцию. Сейчас Шарлен занимается восстановлением, из-за чего пока не может воссоединиться с мужем и детьми.

Впрочем, журналисты таблоидов уверены, что в княжеской семье начались разногласия и грядет развод.

[ + – ] Княгиня Шарлен общается с детьми по видеосвязи/Фото: PALAIS PRINCIER

Напомним, Шарлен отправилась в Южную Африку в рамках природоохранного визита. В последний раз она появлялась на публике вместе со своим супругом, князем Альбером еще в январе.

Также она публиковала снимки, на которых общается со своими детьми, Жаком и Габриэллой, по видеосвязи.