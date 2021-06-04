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Княгиня Монако Шарлен обрила голову во время визита в Африку

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княгиня монако, шарлен, монако, южная африка, княгиня, новая прическа
Фото: https://www.instagram.com/hshprincesscharlene

43-летняя княгиня и ранее демонстрировала оригинальные прически, но в этот раз она подошла к выбору нового образа радикально

Принцесса Монако Шарлен отправилась в Южную Африку в рамках природоохранного визита и на новых официальных фото продемонстрировала радикальную смену имиджа. Теперь у княгини обрита половина головы. Снимки появились в ее официальном Instagram.

Фонд княгини Монако занимается сохранением носорогов в дикой природе. Сейчас Шарлен не может вернуться домой, потому, как заболела ЛОР-инфекцией, которая "не позволяет ей путешествовать".

В последний раз она появлялась на публике вместе со своим супругом, князем Альбером еще в январе. Также в соцсетях был опубликован их общих снимок, сделанный на Пасху. Инсайдеры полагают, что Шарлен возвращалась в Монако ненадолго, однако снова улетела в Африку по делам Фонда.

княгиня монако, шарлен, монако, южная африка, княгиня, новая прическа
княгиня монако, шарлен, монако, южная африка, княгиня, новая прическа

Считается, что некое отчуждение между супругами наступило после того, как выяснилось, что князь, скорей всего, является отцом внебрачного ребенка, девочки, которая родилась в 2005 году.

На счету монакского князя уже два установленных посредством ДНК-теста факта отцовства, но недавно гражданка Бразилии подала иск, утверждая, что Альбер – отец ее дочери. Ее адвокаты утверждают, что у князя и бразильянки была связь. Ей было 18 лет, когда они познакомились в клубе и "отправились в увлекательное путешествие по Европе". После девушка обнаружила, что беременна, о чем сообщила уже бывшему любовнику. Но тот игнорировал все сообщения, поэтому она решила обратиться в суд.

Одна из внебрачных дочерей князя Монако — Жасмин Грейс Гримальди, получившая второе имя в честь знаменитой бабушки. Она родилась и выросла в США, ее мать была официанткой. Альбер II признал отцовство, когда девочке было 14 лет. Сейчас ей 28. Внебрачного сына князя зовут Александр Косте, сейчас ему 15. Его мать — стюардесса.

Детей, рожденных в браке, у князя Монако двое: это четырехлетние близнецы, принц Жак и принцесса Габриэлла. Юридически право на престол имеют только они.

Так что, не исключено, что Шарлен предпочитает находиться в Африке, чем быть рядом с супругом, который, вполне вероятно, изменял ей. Таблоиды уже открыто утверждают, что Альбер встречался с бразильянкой, когда уже был в отношениях с Шарлен.

княгиня монако, шарлен, монако, южная африка, княгиня, новая прическа
Все фото: instagram.com/hshprincesscharlene
княгиня монако, шарлен, монако, южная африка, княгиня, новая прическа

Напомним, Альбер и Шарлен познакомились в 2000 году во время соревнований по плаванию в Монако. В 2011 они обручились.

В декабре княгиня первый раз обрила голову, а в январе Шарлен сделала заявление для прессы, в котором сообщила, что "когда у ее мужа возникают проблемы, то он всегда рассказывает ей о них". А она, в свою очередь, часто говорит князю о том, что всегда будет рядом. 