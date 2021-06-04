Княгиня Монако Шарлен обрила голову во время визита в Африку

43-летняя княгиня и ранее демонстрировала оригинальные прически, но в этот раз она подошла к выбору нового образа радикально

Принцесса Монако Шарлен отправилась в Южную Африку в рамках природоохранного визита и на новых официальных фото продемонстрировала радикальную смену имиджа. Теперь у княгини обрита половина головы. Снимки появились в ее официальном Instagram.

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Фонд княгини Монако занимается сохранением носорогов в дикой природе. Сейчас Шарлен не может вернуться домой, потому, как заболела ЛОР-инфекцией, которая "не позволяет ей путешествовать".

В последний раз она появлялась на публике вместе со своим супругом, князем Альбером еще в январе. Также в соцсетях был опубликован их общих снимок, сделанный на Пасху. Инсайдеры полагают, что Шарлен возвращалась в Монако ненадолго, однако снова улетела в Африку по делам Фонда.

Считается, что некое отчуждение между супругами наступило после того, как выяснилось, что князь, скорей всего, является отцом внебрачного ребенка, девочки, которая родилась в 2005 году.

На счету монакского князя уже два установленных посредством ДНК-теста факта отцовства, но недавно гражданка Бразилии подала иск, утверждая, что Альбер – отец ее дочери. Ее адвокаты утверждают, что у князя и бразильянки была связь. Ей было 18 лет, когда они познакомились в клубе и "отправились в увлекательное путешествие по Европе". После девушка обнаружила, что беременна, о чем сообщила уже бывшему любовнику. Но тот игнорировал все сообщения, поэтому она решила обратиться в суд.

Одна из внебрачных дочерей князя Монако — Жасмин Грейс Гримальди, получившая второе имя в честь знаменитой бабушки. Она родилась и выросла в США, ее мать была официанткой. Альбер II признал отцовство, когда девочке было 14 лет. Сейчас ей 28. Внебрачного сына князя зовут Александр Косте, сейчас ему 15. Его мать — стюардесса.

Детей, рожденных в браке, у князя Монако двое: это четырехлетние близнецы, принц Жак и принцесса Габриэлла. Юридически право на престол имеют только они.

Так что, не исключено, что Шарлен предпочитает находиться в Африке, чем быть рядом с супругом, который, вполне вероятно, изменял ей. Таблоиды уже открыто утверждают, что Альбер встречался с бразильянкой, когда уже был в отношениях с Шарлен.

[ + – ] Все фото: instagram.com/hshprincesscharlene

Напомним, Альбер и Шарлен познакомились в 2000 году во время соревнований по плаванию в Монако. В 2011 они обручились.

В декабре княгиня первый раз обрила голову, а в январе Шарлен сделала заявление для прессы, в котором сообщила, что "когда у ее мужа возникают проблемы, то он всегда рассказывает ей о них". А она, в свою очередь, часто говорит князю о том, что всегда будет рядом.