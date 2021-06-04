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Княгиня Монако Шарлен поголила голову під час візиту в Африку

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княгиня монако, Шарлен, монако, південна африка, княгиня, нова зачіска
Фото: https://www.instagram.com/hshprincesscharlene

43-річна княгиня і раніше демонструвала оригінальні зачіски, але цього разу вона підійшла до вибору нового образу радикально.

Принцеса Монако Шарлен вирушила до Південної Африки в рамках природоохоронного візиту і на нових офіційних фото продемонструвала радикальну зміну іміджу. Тепер у княгині поголена половина голови. Знімки з'явилися в її офіційному Instagram.

Фонд княгині Монако займається збереженням носорогів у дикій природі. Зараз Шарлен не може повернутися додому, тому, що захворіла ЛОР-інфекцією, яка "не дозволяє їй подорожувати".

Востаннє вона з'являлася на публіці разом зі своїм чоловіком, князем Альбером ще в січні. Також у соцмережах був опублікований їхній спільний знімок, зроблений на Великдень. Інсайдери вважають, що Шарлен поверталася в Монако ненадовго, проте знову полетіла в Африку у справах Фонду.

княгиня монако, Шарлен, монако, південна африка, княгиня, нова зачіска
княгиня монако, Шарлен, монако, південна африка, княгиня, нова зачіска

Вважається, що якесь відчуження між подружжям настало після того, як з'ясувалося, що князь, скоріше за все, є батьком позашлюбної дитини, дівчинки, яка народилася в 2005 році.

На рахунку монакського князя вже два встановлені за допомогою ДНК-тесту факту батьківства, але нещодавно громадянка Бразилії подала позов, стверджуючи, що Альбер — батько її дочки. Її адвокати стверджують, що в князя і бразилійки був зв'язок. Їй було 18 років, коли вони познайомилися в клубі й "вирушили в захопливу подорож Європою". Після дівчина зʼясувала, що вагітна, про що повідомила вже колишньому коханцеві. Але той ігнорував всі повідомлення, тому вона вирішила звернутися до суду.

Одна з позашлюбних дочок князя Монако — Жасмін Грейс Грімальді, яка отримала друге ім'я на честь знаменитої бабусі. Вона народилася і виросла в США, її мати була офіціанткою. Альбер II визнав батьківство, коли дівчинці було 14 років. Зараз їй 28. Позашлюбного сина князя звуть Олександр Кості, зараз йому 15. Його мати — стюардеса.

Дітей, народжених у шлюбі, у князя Монако двоє: це чотирирічні близнюки, принц Жак і принцеса Габріелла. Юридично право на престол мають тільки вони.

Тож, не заперечують, що Шарлен вважає за краще знаходитися в Африці, ніж бути поруч із чоловіком, який, цілком імовірно, зраджував їй. Таблоїди вже відкрито заявляють, що Альбер зустрічався з бразилійкою, коли вже був у стосунках із Шарлен.

княгиня монако, Шарлен, монако, південна африка, княгиня, нова зачіска
Усі фото: instagram.com/hshprincesscharlene
княгиня монако, Шарлен, монако, південна африка, княгиня, нова зачіска

Нагадаємо, Альбер і Шарлен познайомилися в 2000 році під час змагань з плавання в Монако. У 2011 вони побралися.

У грудні княгиня вперше поголила голову, а в січні Шарлен зробила заяву для преси, в якій повідомила, що "коли в її чоловіка виникають проблеми, то він завжди розповідає їй про них". А вона, зі свого боку, часто говорить князю про те, що завжди буде поруч.