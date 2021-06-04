Княгиня Монако Шарлен поголила голову під час візиту в Африку

43-річна княгиня і раніше демонструвала оригінальні зачіски, але цього разу вона підійшла до вибору нового образу радикально.

Принцеса Монако Шарлен вирушила до Південної Африки в рамках природоохоронного візиту і на нових офіційних фото продемонструвала радикальну зміну іміджу. Тепер у княгині поголена половина голови. Знімки з'явилися в її офіційному Instagram.

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Фонд княгині Монако займається збереженням носорогів у дикій природі. Зараз Шарлен не може повернутися додому, тому, що захворіла ЛОР-інфекцією, яка "не дозволяє їй подорожувати".

Востаннє вона з'являлася на публіці разом зі своїм чоловіком, князем Альбером ще в січні. Також у соцмережах був опублікований їхній спільний знімок, зроблений на Великдень. Інсайдери вважають, що Шарлен поверталася в Монако ненадовго, проте знову полетіла в Африку у справах Фонду.

Вважається, що якесь відчуження між подружжям настало після того, як з'ясувалося, що князь, скоріше за все, є батьком позашлюбної дитини, дівчинки, яка народилася в 2005 році.

На рахунку монакського князя вже два встановлені за допомогою ДНК-тесту факту батьківства, але нещодавно громадянка Бразилії подала позов, стверджуючи, що Альбер — батько її дочки. Її адвокати стверджують, що в князя і бразилійки був зв'язок. Їй було 18 років, коли вони познайомилися в клубі й "вирушили в захопливу подорож Європою". Після дівчина зʼясувала, що вагітна, про що повідомила вже колишньому коханцеві. Але той ігнорував всі повідомлення, тому вона вирішила звернутися до суду.

Одна з позашлюбних дочок князя Монако — Жасмін Грейс Грімальді, яка отримала друге ім'я на честь знаменитої бабусі. Вона народилася і виросла в США, її мати була офіціанткою. Альбер II визнав батьківство, коли дівчинці було 14 років. Зараз їй 28. Позашлюбного сина князя звуть Олександр Кості, зараз йому 15. Його мати — стюардеса.

Дітей, народжених у шлюбі, у князя Монако двоє: це чотирирічні близнюки, принц Жак і принцеса Габріелла. Юридично право на престол мають тільки вони.

Тож, не заперечують, що Шарлен вважає за краще знаходитися в Африці, ніж бути поруч із чоловіком, який, цілком імовірно, зраджував їй. Таблоїди вже відкрито заявляють, що Альбер зустрічався з бразилійкою, коли вже був у стосунках із Шарлен.

[ + – ] Усі фото: instagram.com/hshprincesscharlene

Нагадаємо, Альбер і Шарлен познайомилися в 2000 році під час змагань з плавання в Монако. У 2011 вони побралися.

У грудні княгиня вперше поголила голову, а в січні Шарлен зробила заяву для преси, в якій повідомила, що "коли в її чоловіка виникають проблеми, то він завжди розповідає їй про них". А вона, зі свого боку, часто говорить князю про те, що завжди буде поруч.