Княгиня Монако Шарлен выбрила половину головы

Княгиня Шарлен впечатлила неординарным образом во время детского утренника

Это настоящий сюрприз от супруги князя Монако! Накануне княгиня Монако появилась на традиционном рождественском празднике, изменив имидж. Присутствующие заметили княгиню Шарлен не с обычной стильной короткой стрижкой, с которой мы привыкли ее лицезреть. Княгиня появилась на публике с выбритой левой частью головы. Монаршая особа коротко подстригла оставшиеся пряди и покрасила их в золотистый оттенок. Об этом пишет Harperʼs Bazaar.

Стоит отметить, что Шарлен выступила настоящим революционером и стала первым членом королевской семьи, которая позволила себе подобные вольности и неординарность в имидже. Свой смелый образ она подчеркнула эффектным макияжем — серыми smoky eyes. Эффектный образ княгиня дополнила маской, расшитой золотыми пайетками. Вместо элегантного пальто она выбрала куртку с черно-желтыми этническими принтами.

Во время утренника, княгиня, по традиции, раздавала подарки, подписывала праздничные открытки, а также позировала фотографам в компании маленьких жителей княжества Монако.