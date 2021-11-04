"Я в ярости!": бывшая любовница разозлила князя Монако словами о его жене

Николь Косте заявила, что после помолвки поменяла комнату для ее сына Александра.

63-летний князь Монако был серьезно возмущен комментариями своей бывшей любовницы и матери его внебрачного ребенка Александра экс-стюардессы Air France Николь Косте, которая в сентябре 2021 года пожаловалась в интервью журналу Paris Match на то, что Шарлен после того, как обручилась с Альбером II в 2010 году, сменила комнату ее сына во дворце отца, пишет Hello.

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По словам князя, он не знал, что Николь собирается делать такие комментарии о его жене.

"Она только что сообщила мне, что собирается что-то выпустить, я думал, это будет просто фотография дня рождения. Но это (слова о Шарлен) было неуместно, я был в ярости, узнав об этом", – заявил принц Альберт.

В августе Александру исполнилось 18 лет, и в Сети появились фото, которые свидетельствовали о том, что этот день юноша праздновал со своей сводной сестрой Жасмин Грейс Гримальди.

[ + – ] День рождения Александра Гримальди-Косте

Альберт подтвердил, что он является биологическим отцом Александра, в мае 2005 года, незадолго до того, как он был возведен на престол как принц Монако.

Жасмин появилась от связи князя с агентом по недвижимости Тамарой Ротоло в 1992 году. Он признал ее в 2006 году, когда девушке было почти 14 лет.

Не так давно еще одна девушка заявила, что она – внебрачная дочь князя Монако и даже пригрозила ему судом.

Ни Жасмин, ни Александр не находятся в очереди на престол Монако, поскольку их родители никогда не были женаты. Единственными законными престолонаследниками являются шестилетние близнецы Жак и Габриэлла, которых родила князю его жена, княгиня Шарлен.

Сейчас Альберт вместе с детьми находится на климатическом саммите COP26 в Глазго, Шотландия. Он надеется, что его жена вернется из ЮАР в Монако уже в этом месяце.

Шарлен, которая в мае подхватила серьезную ЛОР-инфекцию в Африке, до сих пор не вернулась домой, поскольку перенесла ряд серьезных операций и вынуждена была выполнять предписания врачей, которые запретили ей перелеты до полного выздоровления. Она надеялась, что сделает это в октябре, однако возвращение снова задерживается.

Князь Монако недавно говорил, что надеется полететь с Шарлен в Дубай в рамках запланированного королевского визита на Всемирную выставку 13 ноября. Однако он не исключил, что этого может и не произойти, ведь решение будет приниматься "в последнюю минуту".

Ранее он заявил, что ожидает, что Шарлен вернется в Монако к Национальному дню страны, который отмечается 19 ноября.