Княгиня Шарлен опубликовала свои фото после двух операций

Супруга князя Альбера не смогла отметить юбилей свадьбы с мужем из-за операции, оставшись в ЮАР, где она пребывает до сих пор

В прошлом месяце княгиня Монако Шарлен, находясь у себя на родине в ЮАР, перенесла две операции. Ранее сообщалось, что супруга князя Монако долгое время лечилась от ЛОР-инфекции, после чего ей, также потребовалась реабилитация.

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Похоже, княгине Монако стало лучше и она решила порадовать поклонников аристократической семьи княжества порадовать серией новых снимков в инстаграме. На одном из них она даже улыбается и общается по видеосвязи со своими детьми. Снимок сделан в домашней обстановке — в свободное от своих монарших обязанностей время княгиня занимается рукоделием. В кадр попала швейная машинка и шкатулка с нитками.

Многие связывают пребывание княгини в Южной Африке с кризисом в семье. С момента, как общественности стало известно о добрачной связи князя Альбера с бразильянкой, от которой, по слухам у монарха родилась дочь, атмосфера между Альбером и Шарлен, по информации инсайдеров, очень накалилась. Правда, сама Шарлен, в начале июня обратилась к общественности с речью, полной любви к своему супругу, в которой заверила публику в своей привязанности к мужу и детям и желанию скорейшего воссоединения с семьей после долгой разлуки.

Поклонники княжеской семьи Монако надеются на воссоединение супружеской семьи в ближайшее время, однако, сроки возвращения Шарлен в Монте-Карло до сих пор неизвестны.