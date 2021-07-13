Княгиня Шарлен опублікувала свої фото після двох операцій

Дружина князя Альбера не змогла відзначити ювілей весілля з чоловіком через операцію, залишившись у ПАР, де вона перебуває досі

Минулого місяця княгиня Монако Шарлен, перебуваючи в себе на батьківщині в ПАР, перенесла дві операції. Раніше повідомлялося, що дружина князя Монако довгий час лікувалася від ЛОР-інфекції, після чого їй також потрібна була реабілітація.

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Схоже, княгині Монако стало краще і вона вирішила порадувати шанувальників аристократичної сім'ї князівства серією нових знімків в інстаграмі. На одному з них вона навіть посміхається і спілкується по відеозв'язку зі своїми дітьми. Знімок зроблений у домашній обстановці — у вільний від своїх монарших обов'язків час княгиня займається рукоділлям. У кадр потрапила швейна машинка і скринька з нитками.

Багато хто пов'язує перебування княгині в Південній Африці з кризою в родині. З моменту, як громадськості стало відомо про дошлюбний зв'язоу князя Альбера з бразилійкою, від якої, за чутками, у монарха народилася дочка, атмосфера між Альбером і Шарлен, за інформацією інсайдерів, дуже загострилася. Правда, сама Шарлен на початку червня звернулася до громадськості з промовою, повною любові до свого чоловіка, у якій запевнила публіку у своїй прихильності до чоловіка і дітей та бажанні якнайшвидшого возз'єднання із сім'єю після довгої розлуки.

Шанувальники князівської родини Монако сподіваються на возз'єднання подружньої сім'ї найближчим часом, однак, терміни повернення Шарлен у Монте-Карло досі невідомі.