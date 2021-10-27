Стало известно, когда княгиня Шарлен вернется в Монако

Из-за болезни, подкосившей княгиню в ЮАР, она уже полгода не может вернуться домой, дав немало поводов для слухов о разладе в монаршей семье.

Княгиня Монако Шарлен, которая с мая находится в Южной Африке из-за проблем со здоровьем, вернется в Европу уже в течении ближайших недель. Об это заявил князь Монако Альбер II, пишет People.

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В разговоре с журналистами он выразил надежду, что врачи в ЮАР разрешат его жене путешествовать в течение нескольких дней. Текущие планы, по его словам, предусматривают ее возвращение в ближайшие недели.

"Она в хорошей форме и в гораздо лучшем настроении. Она будет здесь задолго до Национального дня Монако (он отмечается 19 ноября, – прим. ред). Задолго до этого!", – подчеркнул князь.

63-летний принц Альбер надеется, что его 43-летняя жена сможет сопровождать его раньше в запланированной 13 ноября поездке на выставку World Expo в Дубае, но предупреждает:

"Мы примем это решение в последнюю минуту".

Как известно, в ЮАР, куда отправилась курировать работу своего фонда по спасению носорогов от браконьеров, Шарлен заразилась серьезной ЛОР-инфекцией. Ей пришлось перенести несколько серьезных операций, после чего врачи запретили ей перелеты, пока ее состояние не стабилизируется. Недавно ей сделали последнюю операцию.

В виду длительного отсутствия княгини в Монако поползли слухи о том, что в монаршей семье большие проблемы, и Шарлен не собирается возвращаться, причем даже подыскивает себе дом в ЮАР. Она же уверяла, что собирается покинуть родину в октябре, чтобы воссоединиться со своей семьей.

"Очевидно, она скучает по детям. И они скучают по ней. Мы все скучаем по ней", – говорил в интервью принц Альбер, который ранее тоже опроверг слухи о ссоре с женой.

Напомним, Шарлен сообщила о смерти своего любимого пса, которого сбила машина.