Стало відомо, коли княгиня Шарлен повернеться до Монако

Через хворобу, яка підкосила княгиню в ПАР, вона вже пів року не може повернутися додому, давши чимало приводів для чуток про розлад у монаршій родині.

Княгиня Монако Шарлен, яка з травня перебуває в Південній Африці через проблеми зі здоров'ям, повернеться до Європи вже протягом найближчих тижнів. Про це заявив князь Монако Альбер II, пише People.

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У розмові з журналістами він висловив сподівання, що лікарі в ПАР дозволять його дружині подорожувати протягом кількох днів. Поточні плани, за його словами, передбачають її повернення найближчими тижнями.

"Вона в гарній формі та в кращому настрої. Вона буде тут задовго до Національного дня Монако (він відзначається 19 листопада, — прим. ред). Задовго до цього!" — підкреслив князь.

63-річний принц Альбер сподівається, що його 43-річна дружина зможе супроводжувати його раніше в запланованій 13 листопада поїздці на виставку World Expo в Дубаї, але попереджає:

"Ми ухвалимо це рішення в останню хвилину".

Як відомо, у ПАР, куди вирушила курувати роботу свого фонду з порятунку носорогів від браконьєрів, Шарлен заразилася серйозною ЛОР-інфекцією. Їй довелося перенести кілька серйозних операцій, після чого лікарі заборонили перельоти, поки її стан не стабілізується. Нещодавно їй зробили останню операцію.

Через тривалу відсутність княгині в Монако поповзли чутки про те, що в монаршій родині великі проблеми, і Шарлен не збирається повертатися, причому навіть підшукує собі будинок у ПАР. Вона ж запевняла, що має намір залишити батьківщину в жовтні, щоб возз'єднатися зі своєю родиною.

"Очевидно, вона сумує за дітьми. І вони сумують за нею. Ми всі сумуємо за нею", — говорив в інтерв'ю принц Альбер, який раніше теж спростував чутки про сварку з дружиною.

Нагадаємо, Шарлен повідомила про смерть свого улюбленого собаку, якого збила машина.