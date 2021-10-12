Княгиня Шарлен перенесла нову операцію

За словами лікарів, ця операція є останньою перед поверненням княгині Шарлен в Монако після піврічної відсутності.

43-річна княгиня Монако Шарлен, яка вже близько півроку знаходиться в Південній Африці, знову була прооперована під загальним наркозом через ЛОР-ускладнення, і ця операція повинна стати останньою перед її поверненням на батьківщину, повідомляє AFP з посиланням на свої джерела при дворі князя Альбера II.

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За інформацією видання, операція "пройшла дуже добре". Після неї княгиня ще дві доби знаходиться під наглядом лікарів.

У липневому інтерв'ю південноафриканському виданню News24 Шарлен докладно розповіла про ускладнення, які не давали їй повернутися додому до чоловіка і дітям. На початку травня, коли вона була в Монако, їй зробили синус-ліфтинг і кістковий трансплантат для підготовки до імплантації зубів. Коли в середині травня княгиня прилетіла в Південну Африку, щоб зустрітися з рідними і перевірити роботу свого фонду по боротьбі з браконьєрами, у неї розвинулася інфекція.

У червні і серпні їй зробили коригувальні операції, одна з яких тривала чотири години, а у вересні вона була госпіталізована в лікарню Дурбана після того, як втратила свідомість.

На період реабілітації до неї приїхали чоловік і близнюки Жак і Габріелла. Княгиня публікувала сімейні фото в соцмережі, дякувала рідних за підтримку, однак експерти з мови тіла, проаналізувавши знімки, прийшли до висновку, що в родині князів далеко не все ідеально. Однак чоловік Шарлен спростував чутки про розлучення.

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Поки княгиня відсутня, її чоловік вже кілька разів з'являвся на публіці з іншими жінками. Зокрема, голлівудська актриса Шерон Стоун двічі супроводжувала його на заходах.

Колишня південноафриканська олімпійська плавчиха вийшла заміж за принца Альберта II в 2011 році, але її тривале перебування в Південній Африці в цьому році породило чутки, що пара може розлучитися. 63-річний Альберт — син принца Реньє III і Грейс Келлі, американської кінозірки, яка загинула в автомобільній катастрофі в 1982 році.