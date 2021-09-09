Князь Монако Альбер II прокоментував чутки про розлучення із Шарлен

Тривала відсутність княгині Монако призвела до того, що ЗМІ все голосніше говорять про майбутнє розлучення в монаршій сім'ї.

Чутки про те, що в родині князя Монако Альбера II та княгині Шарлен все йде до розлучення, настільки допекли принца Альберта, що він вирішив раз і назавжди розвіяти всі домисли, давши коментар виданню People.

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За словами князя, він вражений інформацією про те, що Шарлен нібито поїхала в ПАР через роздратування, що наростає, або вирушила у вигнання.

"Вона не покинула Монако в люті! Вона поїхала не тому, що злилася на мене або на когось ще. Вона їхала в Південну Африку, щоб переглянути роботу свого фонду там і трохи відпочити з братом і друзями", — заявив він.

За словами монаршої персони, спочатку передбачалося, що княгиня пробуде в Африці не більше 10 днів, однак ЛОР-інфекція, якою вона захворіла, дуже сильно похитнула її здоров'я і змусила переглянути терміни перебування на батьківщині.

[ + – ] Князь Монако Альбер II з дружиною Шарлен і дітьми Жаком і Габріелою

43-річна Шарлен вирушила до Південної Африки в середині травня і незабаром почала відчувати ускладнення, пов'язані з процедурою синус-ліфтингу і трансплантації кісткової тканини, яку вона перенесла під час підготовки до встановлення зубних імплантатів ще до поїздки в ПАР. Унаслідок їй з тих пір зробили кілька коригувальних процедур, зокрема одну наприкінці червня і чотиригодинну операцію 13 серпня, після якої до неї приїхала її сім'я.

Лікарі поки що заборонили княгині літати, враховуючи перепади висоти, але Шарлен пообіцяла, що повернеться в Монако в жовтні. У ЗМІ ж писали, що вона не планує приїжджати назад в Європу і вже підшукує собі будинок у Йоганнесбурзі.

[ + – ] Княгиня Шарлен на похоронах зулуського короля в ПАР, березень 2021 року Фото: Getty Images

Проте, тривала відсутність дружини князя викликала в жителів Монако обурення. Найбільше їх обурює той момент, що вона залишила шестирічних близнюків Жака і Габріелу. Альбер II заступився за дружину, заявивши, що зараз він зосередився на турботі про дітей, а чутки, мовляв, "треба було розвіяти раніше".

За словами князя, домисли позначилися на його родині не кращим чином:

"Звичайно, це впливає на неї. Звичайно, це впливає на мене. Неправильне тлумачення подій завжди згубне... Ми — легка мета, тому що постійно знаходимося на очах у публіки".

Раніше ми писали про те, що Шарлен потрапила в лікарню після того, як втратила свідомість.