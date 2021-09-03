Княгиня Монако Шарлен потрапила в лікарню після непритомності через інфекційні ускладнення
У медзаклад княгиня Шарлен з'явилася під чужим ім'ям у цілях безпеки.
43-річна княгиня Монако Шарлен була госпіталізована в лікарню Netcare Alberlito в Балліто після того, як знепритомніла у своєму будинку на північ від Дурбана (ПАР), повідомляє News24. Це сталося в середу, 1 вересня, проте пресі про те, що трапилося, стало відомо тільки зараз.
Причиною втрати свідомості стали ускладнення ЛОР-інфекції, якою вона заразилася в травні. Після надання невідкладної медичної допомоги Шарлен була виписана додому вже в четвер, 2 вересня.
Як відомо, два тижні тому королівська особа перенесла чотиригодинну операцію під загальним наркозом, проте досі невідомо, чи було пов'язано хірургічне втручання з інфекцією носових пазух.
Щоб допомогти їй швидше одужати, у ПАР прилетіла сім'я княгині, чоловік Альбер II і двоє їхніх дітей-близнюків — принц Жак і принцеса Габріелла. Однак, судячи з останніх подій, підтримка сім'ї не особливо допомагає Шарлен, і її стан як і раніше залишається складним.
Тим часом у Монако наростає хвиля невдоволення тим, що дружина князя так довго відсутня в країні, залишивши не тільки чоловіка, але і шестирічних близнюків. У ЗМІ поповзли чутки про те, що в сім'ї скоро буде розлучення і Шарлен не збирається повертатися в Європу, підшукуючи собі будинок у Йоганнесбурзі.
Масла у вогонь підлила спільна присутність принца Альберта і його колишньої коханки і матері його позашлюбного сина Ніколь Косте на балу Червоного Хреста в червні.
Шарлен заразилася ЛОР-інфекцією під час своєї чергової місії в ПАР з порятунку носорогів.
У березні вона була помічена серед високопоставлених осіб і політиків, які були присутні на похоронах зулуського короля доброї волі Звелітіні кваБекузулу в Нонгомі, провінція Квазулу-Натал.
Уже в травні стали відомо про хворобу княгині. Лікарі заборонили їй перельоти, а в палаці Монако заявили:
"Під час поїздки на африканський континент у рамках місії зі збереження дикої природи принцеса Шарлен заразилася ЛОР-інфекцією, яка не дозволяє їй подорожувати".
Раніше сама Шарлен говорила, що планує повернутися додому в жовтні.