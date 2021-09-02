"Повертатися не планує": у ЗМІ заговорили про можливе розлучення князя Монако Альбера II

Князя Монако помітили на публіці з колишньою коханкою, а принцеса Шарлен, за чутками, підшукує собі будинок у Йоганнесбурзі.

Поки принцеса Монако Шарлен із березня перебуває в Південній Африці, де захворіла на ЛОР-інфекцію і перенесла низку серйозних операцій, преса все голосніше говорить про те, що причиною її настільки тривалої відсутності в князівстві є аж ніяк не хвороба і застереження лікарів, а розбрат із чоловіком, який незабаром обернеться розлученням. Зокрема, про це пише Daily Mail.

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Черговим приводом, підігрівши подібні чутки в ЗМІ, стала поява принца Монако на балу Червоного Хреста, де його помітили з колишньою коханкою і матір'ю його позашлюбного сина — Ніколь Косте і самим сином Олександром Грімальді-Косте. Захід відбувся в червні, коли законної дружини князя не було в країні. Шарлен же останній раз бачили на публіці в кінці січня.

[ + – ] Колишня стюардеса Ніколь Косте з сином Олександром Грімальді-Косте Фото: Getty Images [ + – ] Ніколь Косте і князь Монако Альбер II

Незважаючи на те, що недавно Альбер II разом із дітьми відвідав дружину в ПАР, і вона навіть опублікувала сімейні фото в соцмережі, експерти з мови тіла зробили висновки, що між ними "все дуже складно".

Розглядаючи знімки, Джуді Джеймс прийшла до висновку, що в кадрі принцеса Монако не показує емоційної прихильності до чоловіка. За її словами, пози членів сім'ї не припускали "ніяких ознак зв'язку між Альбером і Шарлен, які мали ніяковий вигляд".

[ + – ] Князь Монако Альбер II і княгиня Шарлен в ПАР Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

У свою чергу історик Філіп Делорм зазначив, що існує думка про шлюб за розрахунком між Альбером і Шарлен.

"Альбер вибрав дружину, яка була схожа на його матір, і Шарлен явно почувалася дуже незатишно в цій ролі Грейс Келлі, яку їй потрібно було грати", — вважає він.

Французький журналіст Стефан Берн, що спеціалізується на королівських сім'ях, повідомив The Times, що Шарлен, навіть коли жила в Монако, рідко залишалася в палаці з чоловіком, більшу частину часу проводячи в розкішній квартирі над магазином шоколаду.

Ще один момент, який вказує на можливе розлучення, — пошуки княгинею Монако будинку в Йоганнесбурзі.

Піддані князя Монако не в захваті від того, що відбувається, і починають обурюватися через тривалу відсутність Шарлен, мотивуючи своє невдоволення тим, що вона так надовго залишила своїх шестирічних дітей. Джерела ж, близькі до палацу, кажуть, що принцеса не планує повертатися в князівство навіть після одужання. Раніше ж вона обіцяла приїхати в Монако в кінці жовтня.

Князь Монако і олімпійська плавчиня Шарлен Віттсток познайомилися на змаганнях з плавання Mare Nostrum в Монте-Карло в 2000 році, а про заручини оголосили в 2010-му.

Наречена принца Альбера, як повідомляється, нібито тричі намагалася втекти з Монако в свою рідну Південну Африку перед королівським весіллям після того, як дізналася про народження позашлюбної дитини у свого нареченого. Повідомляється, що офіційні особи князівства умовили її повернутися, уклавши угоду між принцом і нареченою, заявивши, що вона може отримати дозвіл на розлучення і виїхати, як тільки надасть йому законного спадкоємця.

У день вінчання Шарлен плакала. Однак сама вона свої сльози пояснила емоціями від масштабів того, що відбувається.

[ + – ] Сльози Шарлен на весіллі з князем Монако Фото: Getty Images

Про її вагітність було оголошено в травні 2014 року, а в грудні того ж року вона народила близнюків — принцесу Габріеллу і принца Жака, які є єдиними офіційними престолонаслідниками.