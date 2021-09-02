"Возвращаться не планирует": в СМИ заговорили о возможном разводе князя Монако Альбера II

Князя Монако заметили на публике с бывшей любовницей, а принцесса Шарлен, по слухам, подыскивает себе дом в Йоханнесбурге.

Пока принцесса Монако Шарлен с марта находится в Южной Африке, где заболела ЛОР-инфекцией и перенесла ряд серьезных операций, пресса все громче говорит о том, что причиной ее столь длительного отсутствия в княжестве является отнюдь не болезнь и предостережения врачей, а разлад с мужем, который вскоре обернется разводом. В частности, об этом пишет Daily Mail.

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Очередным поводом, подогревшим подобные слухи в СМИ, стало появление принца Монако на балу Красного Креста, где его заметили с бывшей любовницей и матерью его внебрачного сына – Николь Косте и самим сыном Александром Гримальди-Косте. Мероприятие состоялось в июне, когда законной супруги князя не было в стране. Шарлен же последний раз видели на публике в конце январе.

[ + – ] Бывшая стюардесса Николь Косте с сыном Александром Гримальди-Косте Фото: Getty Images [ + – ] Николь Косте и князь Монако Альбер II

Несмотря на то, что недавно Альбер II вместе с детьми посетил супругу в ЮАР, и она даже опубликовала семейные фото в соцсети, эксперты по языку тела сделали выводы, что между ними "все очень сложно".

Рассматривая снимки, Джуди Джеймс пришла к выводу, что в кадре принцесса Монако не показывает эмоциональной привязанности к мужу. По ее словам, позы членов семьи не предполагали "никаких признаков связи между неловко выглядящим Альбертом и Шарлен".

[ + – ] Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен в ЮАР Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

В свою очередь историк Филипп Делорм отметил, что существует мнение о браке по расчету между Альбертом и Шарлен.

"Альберт выбрал жену, которая была похожа на его мать, и Шарлен явно чувствовала себя очень неуютно в этой роли Грейс Келли, которую ей нужно было играть", – считает он.

Французский журналист Стефан Берн, специализирующийся на королевских семьях, сообщил The Times, что Шарлен даже когда жила в Монако, редко оставалась во дворце с мужем, большую часть времени проводя в роскошной квартире над магазином шоколада.

Еще один момент, указывающий на возможный развод, – поиски княгиней Монако дома в Йоханнесбурге.

Подданные князя Монако не в восторге от происходящего и начинают негодовать из-за длительного отсутствия Шарлен, мотивируя свое недовольство тем, что она так надолго оставила своих шестилетних детей. Источники же, близкие ко дворцу, говорят, что принцесса не планирует возвращаться в княжество даже после выздоровления. Ранее же она обещала приехать в Монако в конце октября.

Князь Монако и олимпийская пловчиха Шарлен Уиттсток познакомились на соревнованиях по плаванию Mare Nostrum в Монте-Карло в 2000 году, а о помолвке объявили в 2010-м.

Невеста принца Альберта, как сообщается, якобы трижды пыталась бежать из Монако в свою родную Южную Африку перед королевской свадьбой после того, как узнала о рождении внебрачного ребенка у своего жениха. Сообщается, что официальные лица княжества уговорили ее вернуться, заключив сделку между принцем и невестой, заявив, что она может получить разрешение на развод и уехать, как только предоставит ему законного наследника.

В день венчания Шарлен плакала. Однако сама она свои слезы объяснила нахлынувшими эмоциями от масштабов происходящего.

[ + – ] Слезы Шарлен на свадьбе с князем Монако Фото: Getty Images

О ее беременности было объявлено в мае 2014 года, а в декабре того же года она родила близнецов – принцессу Габриэллу и принца Жака, которые являются единственными официальными престолонаследниками.