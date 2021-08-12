Княгиня Шарлен призналась, почему плакала на собственной свадьбе

Княгиня Монако опровергла слухи о том, что причиной ее слез стали измены жениха.

В этом году принцесса Шарлен и ее супруг, принц Монако Альберт II, отметили 10-ую годовщину брака. В день свадьбы бывшая спортсменка не скрывала слез, чем вызвала волну слухов, однако только сейчас она призналась, что же на самом деле послужило причиной ее слез, пишет HELLO!.

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На многочисленных фото, облетевших СМИ в день свадьбы, видно, как невеста вытирает слезу салфеткой, когда пара вышла из церкви Сент-Девот после венчания в Княжеском дворце Монако. Тогда многие предположили, что молодая жена плакала из-за неверности возлюбленного который во время романа с ней успел обзавестись внебрачным ребенком.

Однако, по словам принцессы, плакала она совершенно не из-за этого.

"Все было настолько ошеломляющим, и из-за слухов возникли смешанные эмоции, и, очевидно, напряжение нарастало, и я разрыдалась сразу после церемонии. А потом я еще раз расплакалась, потому что подумала :"О нет, теперь весь мир видел, как я плачу".

[ + – ] Шарлен сравнила свою свадьбу со сказкой Фото: Getty Images

По словам Шарлен, это были чудесные три дня:

"Даже спустя месяцы я вспоминала случившееся и думала: "О, боже мой, неужели на моей свадьбе действительно играли The Eagles?". Я вспоминаю и удивляюсь, как нам это удалось".

Трехдневное свадебное торжество началось в Монако 30 июня 2011 года концертом The Eagles и закончилось пышным приемом 2 июля, на котором присутствовали гости, начиная от членов от королевской семьи Монако, заканчивая принцем Эдуардом с женой Софи и Наоми Кэмпбелл.

В интервью HELLO! близкая подруга невесты и фрейлина Изабелла Кристенсен вспоминала, что это было "абсолютно красиво".

Речь Альберта была трогательной, речь отца Шарлен была потрясающей. Все сочли все это мероприятие очень романтичным. Шарлен переехала в Монако по любви".

Десятую годовщину свадьбы пара была вынуждена провести отдельно друг от друга. В мае Шарлин заразилась тяжелой ЛОР-инфекцией и не смогла вернуться домой в Монако. Она перенесла несколько операций, и врачи запретили ей длительные поездки. Тем не менее княгиня поздравила супруга с 10-летием со дня свадьбы. опубликовав в соцсети видео, в которое вошли кадры с их церемонии бракосочетания.

[ + – ] Принцесса Шарлен поздравила мужа с годовщиной свадьбы

До знакомства с Альбером Шарлен, девичья фамилия которой Уиттсток, была олимпийской пловчихой из Южной Африки. Молодые люди познакомились на водных соревнованиях в Монако в 2000 году. На 11-ый год отношений влюбленные поженились, а через три года у них родились близнецы Габриэлла и Жак.

Помимо рожденных в браке детей, у Альбера есть взрослые внебрачные дочь и сын, а также он был вызван в суд в связи с заявлением бывшей бразильской модели, которая утверждает, что родила дочь от князя. Женщина, проживающая в Рио-де-Жанейро, требует от него пройти ДНК-тест, чтобы доказать, что он является отцом ее дочери-подростка.