Княгиня Шарлен призналась, почему плакала на собственной свадьбе
Княгиня Монако опровергла слухи о том, что причиной ее слез стали измены жениха.
В этом году принцесса Шарлен и ее супруг, принц Монако Альберт II, отметили 10-ую годовщину брака. В день свадьбы бывшая спортсменка не скрывала слез, чем вызвала волну слухов, однако только сейчас она призналась, что же на самом деле послужило причиной ее слез, пишет HELLO!.
На многочисленных фото, облетевших СМИ в день свадьбы, видно, как невеста вытирает слезу салфеткой, когда пара вышла из церкви Сент-Девот после венчания в Княжеском дворце Монако. Тогда многие предположили, что молодая жена плакала из-за неверности возлюбленного который во время романа с ней успел обзавестись внебрачным ребенком.
Однако, по словам принцессы, плакала она совершенно не из-за этого.
"Все было настолько ошеломляющим, и из-за слухов возникли смешанные эмоции, и, очевидно, напряжение нарастало, и я разрыдалась сразу после церемонии. А потом я еще раз расплакалась, потому что подумала :"О нет, теперь весь мир видел, как я плачу".
По словам Шарлен, это были чудесные три дня:
"Даже спустя месяцы я вспоминала случившееся и думала: "О, боже мой, неужели на моей свадьбе действительно играли The Eagles?". Я вспоминаю и удивляюсь, как нам это удалось".
Трехдневное свадебное торжество началось в Монако 30 июня 2011 года концертом The Eagles и закончилось пышным приемом 2 июля, на котором присутствовали гости, начиная от членов от королевской семьи Монако, заканчивая принцем Эдуардом с женой Софи и Наоми Кэмпбелл.
В интервью HELLO! близкая подруга невесты и фрейлина Изабелла Кристенсен вспоминала, что это было "абсолютно красиво".
Речь Альберта была трогательной, речь отца Шарлен была потрясающей. Все сочли все это мероприятие очень романтичным. Шарлен переехала в Монако по любви".
Десятую годовщину свадьбы пара была вынуждена провести отдельно друг от друга. В мае Шарлин заразилась тяжелой ЛОР-инфекцией и не смогла вернуться домой в Монако. Она перенесла несколько операций, и врачи запретили ей длительные поездки. Тем не менее княгиня поздравила супруга с 10-летием со дня свадьбы. опубликовав в соцсети видео, в которое вошли кадры с их церемонии бракосочетания.
До знакомства с Альбером Шарлен, девичья фамилия которой Уиттсток, была олимпийской пловчихой из Южной Африки. Молодые люди познакомились на водных соревнованиях в Монако в 2000 году. На 11-ый год отношений влюбленные поженились, а через три года у них родились близнецы Габриэлла и Жак.
Помимо рожденных в браке детей, у Альбера есть взрослые внебрачные дочь и сын, а также он был вызван в суд в связи с заявлением бывшей бразильской модели, которая утверждает, что родила дочь от князя. Женщина, проживающая в Рио-де-Жанейро, требует от него пройти ДНК-тест, чтобы доказать, что он является отцом ее дочери-подростка.