Княгиня Шарлен рассказала из-за чего не может вернуться в Монако
У супруги князя Альбера наблюдается нестабильное давления в ушах.
Накануне, супруга князя Альбера II, княгиня Шарлен дала интервью южноафриканскому каналу News24, в котором подробно рассказала о причинах своей болезни и операции, об этом сообщает Hello.
Княгиня Шарлен провела последние несколько месяцев в Южной Африке после того, как заразилась инфекцией уха и горла. Она не смогла отпраздновать десятилетнюю годовщину со дня свадьбы со своим супругом князем Альбером, по причине невозможности вылететь в Монако по состоянию здоровья. По словам супруги князя Альбера, инфекция присоединилась после синус-лифтинга — процедуры по наращиванию костной ткани в области гайморовых пазух. Ей посоветовали прибегнуть к оперативному вмешательству стоматологи. По всей вероятности, княгине нужен был зубной имплант, но его негде было разместить.
Княгиня Шарлен говорит, что не осознавала опасности и не видела серьезности ситуации, пока не обратилась к целевому специалисту из-за сильной боли ушах. В настоящее время она не может вернуться домой, из-за нестабильного давления в ушах (по сути, она не может летать на самолете на высоте выше 20 000 футов). Это делает невозможным ее перелет в Монако.
"Я скучаю по мужу, детям и собакам. К счастью, семья планирует навестить меня, но поездка требует тщательного планирования из-за ограничений, связанных с коронавирусом", — заметила княгиня.