Князь Монако Альбер II предстанет перед судом из-за третьего внебрачного ребенка

У принца уже есть двое внебрачных детей: 28-летняя дочь и 17-летний сын. Альбер II признал их после положительного ДНК-теста.

В феврале 2021 года в Милане начнется судебное заседание, где князь Монако Альбер II попытается оспорить громкие заявления о том, что он является отцом 15-летней девочки, считающей себя его дочерью, сообщает The Daily Mail.

Ребенок якобы появился от отношений с бразильянкой, с которой будущий монарх познакомился в Рио-де-Жанейро. Журналисты узнали, что еще в сентябре принц получил письмо от девушки, утверждающей, что она – его прямая родственница.

"Я спрашивала маму, где ты и почему не с нами. Не понимаю, почему я выросла без отца и почему, когда я тебя нашла, ты не хочешь меня видеть", – говорилось в тексте. Князь не стал отвечать на него, а теперь мать подростка подала в суд.

[ + – ] Князь Монако Альбер II с княгиней Шарлин

34-летняя истица, имя которой не может быть названо по юридическим причинам, утверждает, что у нее был страстный роман с Альбером. 4 июля 2005 года она родила от него дочь, имя которой также не раскрывается.

Пикантности ситуации добавляет тот момент, что с 2000 года князь уже встречался со своей будущей женой княгиней Шарлен, на которой женился в 2011-м.

Адвокаты истца требуют от Альбера пройти ДНК-тест. Точно таким же образом было доказано отцовство князя двух внебрачных детей. В мае 2005 года, незадолго до того, как он был возведен на престол как князь Монако, Альберт подтвердил, что является биологическим отцом Александра, чьей матерью была Николь Кост, бывшая стюардесса Air France из Того. Тест ДНК в мае 2006 года также подтвердил, что князь является отцом Джазмин Грейс в результате романа с Тамарой Ротоло, американкой. Ему пришлось признать детей и выплатить деньги.

Согласно заключенным финансовым соглашениям, ни Джазмин Грейс Гримальди, которой сейчас 28, ни 17-летний Александр Гримальди-Косте не могут претендовать на трон Монако.

[ + – ] Князь Монако Альбер II с внебрачной дочерью Джазмин Грейс Гримальди

Что касается истории с третьим внебрачным ребенком, то адвокаты ответчика утверждают, что реальных фактов и интимных фото, которые могли бы доказать, что у бразильской женщины и принца из Монако были отношения, нет. Они намерены подать встречный иск за вымогательство и клевету, поскольку мать девочки уже пригрозила обращением в СМИ, если он не даст денег.

Супруга Альбера, княгиня Шарлин, девичья фамилия которой Уиттсток, была олимпийской пловчихой Южной Африки. Она впервые встретила будущего мужа на водных соревнованиях в Монако в 2000 году. Через три года после свадьбы у пары родились близнецы Жак и Габриэлла, которые являются официальными наследниками семьи.

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Напомним, в декабре прошлого года княгиня Монако появилась на традиционном рождественском празднике, изменив имидж. Она выбрила левую часть головы, а оставшиеся пряди она коротко подстригла и покрасила их в золотистый оттенок.