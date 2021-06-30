Княгиня Монако Шарлен перенесла две операции

Княгиня находится в ЮАР и не может прилететь домой по медицинским показаниям.

43-летняя Шарлен, княгина Монако, не прилетит домой из ЮАР, чтобы 1 июля отпраздновать 10-ю годовщину бракосочетания с принцем Альбертом, сообщает Monaco Daily News.

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Причина такого поступка кроется не в разногласиях супругов, о которых давно судачат в княжестве, а состояние здоровья Шарлен, которая, по информации издания, перенесла две операции после тяжелой отоларингологической инфекции. Ее княгиня подхватила в мае, а после медицинского вмешательства у нее начались осложнения. Неделю назад Шарлен сделали еще одну операцию.

[ + – ] Княгиня Шарлен с мужем Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Медики, наблюдающие за княгиней, заявили, что сейчас ее поездка в Монако нецелесообразна, поскольку необходимы дополнительные операции и ей нужно время, чтобы выздороветь.

Поскольку она не смогла присутствовать на Гран-при Монако в конце мая, принц Альберт и дети пары вылетели в Южную Африку, чтобы провести вместе несколько дней в начале июня.

[ + – ] Князь Монако с детьми прилетел к жена в ЮАР в начале июня Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Шарлен уже дала комментарий по поводу сложившейся ситуации:

"В этом году я впервые не приеду на годовщину нашей с мужем свадьбы, что печалит меня. Однако у нас с Альбертом не было другого выбора, кроме как следовать инструкциям медицинской бригады, хотя это чрезвычайно сложно. Он был для меня самой невероятной поддержкой. Мои ежедневные разговоры с Альбертом и моими детьми очень помогают мне поддерживать настроение, но я очень скучаю по их присутствию. Мне повезло с их визитом в Южную Африку, и было действительно замечательно их видеть. Не могу дождаться нашего воссоединения".

Несколькими днями ранее Шарлен опубликовала видео в честь грядущей годовщины бракосочетания, где показаны моменты их знакомства, встреч и свадьбы.

Напомним, бывшая южноафриканская спортсменка Шарлен Уиттсток и князь Альбер II поженились в 2011 году. У пары подрастают двое близнецов. Кроме того, у князя есть двое внебрачных детей, причем один из них родился в то время, когда он уже встречался с будущей женой. В конце прошлого года стало известно еще об одном предполагаемом внебрачном ребенке правителя Монако. Девочка якобы появилась на свет от отношений князя с бразильянкой, с которой будущий монарх познакомился в Рио-де-Жанейро.