Княгиня Шарлін зізналася, чому плакала на власному весіллі

Княгиня Монако спростувала чутки про те, що причиною її сліз стали зради нареченого.

Цьогоріч принцеса Шарлін і її чоловік, принц Монако Альберт II, відсвяткували 10-ту річницю шлюбу. У день весілля колишня спортсменка не приховувала сліз, чим викликала хвилю чуток, проте тільки зараз вона зізналася, що ж насправді стало причиною її сліз, пише HELLO!.

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На численних фото, які облетіли ЗМІ в день весілля, видно, як наречена витирає сльозу серветкою, коли пара вийшла з церкви Сент-Девоті після вінчання в Княжому палаці Монако. Тоді більшість припустили, що молода дружина плакала через невірність коханого який під час роману з нею встиг обзавестися позашлюбною дитиною.

Однак, за словами принцеси, плакала вона абсолютно не через це.

"Усе було настільки приголомшливим, і через чутки виникли змішані емоції, й, очевидно, напруга наростала, і я розридалася відразу після церемонії. А потім я ще раз розплакалася, бо подумала: "О ні, тепер весь світ бачив, як я плачу".

[ + – ] Шарлін порівняла своє весілля з казкою Фото: Getty Images

За словами Шарлін, це були чудові три дні:

"Навіть через місяці я згадувала те, що трапилося, і думала: "О, боже мій, невже на моєму весіллі дійсно грали The Eagles?". Я згадую і дивуюся, як нам це вдалося".

Триденне весілля почалося в Монако 30 червня 2011 року концертом The Eagles і закінчилося пишним прийомом 2 липня, на якому були присутні гості, починаючи від членів від королівської сім'ї Монако, закінчуючи принцом Едуардом із дружиною Софі та Наомі Кемпбелл.

В інтерв'ю HELLO! близька подруга нареченої і фрейліна Ізабелла Крістенсен згадувала, що це було "абсолютно красиво".

Промова Альберта була зворушливою, промова батька Шарлін була приголомшливою. Усі визнали весь цей захід дуже романтичним. Шарлен переїхала в Монако за коханням".

Десяту річницю весілля пара була змушена провести окремо одне від одного. У травні Шарлін заразилася важкою ЛОР-інфекцією і не змогла повернутися додому в Монако. Вона перенесла кілька операцій, і лікарі заборонили їй тривалі поїздки. Проте княгиня привітала чоловіка з 10-річчям від дня весілля, опублікувавши в соцмережі відео, до якого увійшли кадри з їхньої церемонії одруження.

[ + – ] Принцеса Шарлін привітала чоловіка з річницею весілля

До знайомства з Альбером Шарлін, дівоче прізвище якої Віттсток, була олімпійською плавчинею з Південної Африки. Молоді люди познайомилися на водних змаганнях у Монако в 2000 році. На 11-ий рік стосунків закохані одружилися, а через три роки в них народилися близнята Габріелла і Жак.

Крім народжених у шлюбі дітей, в Альбера є дорослі позашлюбні дочка і син, а також він був викликаний до суду в зв'язку із заявою колишньої бразильської моделі, яка стверджує, що народила доньку від князя. Жінка, яка проживає в Ріо-де-Жанейро, вимагає від нього пройти ДНК-тест, щоб довести, що він є батьком її дочки-підлітка.