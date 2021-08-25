Княгиня Монако Шарлен впервые встретилась со своей семьей после сложной операции (фото)

На опубликованных в соцсети снимках с детьми и мужем княгиня Монако выглядит счастливой, но очень уставшей.

43-летняя принцесса Монако Шарлен встретилась со своими 6-летними детьми Жаком и Габриэлой, а также с мужем, принцем Альбертом, которые прилетели к ней в ЮАР. Серией снимков королевская особа поделилась на странице в Instagram.

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На фото она обнимает сына и дочь, а супруг стоит позади. На других снимкам Жак и Габриэла лазают по деревьям и, похоже, искренне радуются такому времяпрепровождению.

"Я так рада, что моя семья вернулась ко мне (Габриэлла решила подстричься!) Извини, Белла, я изо всех сил старалась это исправить", – написала она. Принцесса имела в виду прическу дочери, у которой челка имеет клиновидную форму, и не удержалась от шутки.

[ + – ] Принцесса Шарлен со своей семьей

13 августа Шарлен перенесла операцию. Хирургическое вмешательство было необходимо из-за серьезной болезни полости рта, носа и горла и, по утверждению дворца, потребовало общего наркоза. Операция заняла около четырех часов. Теперь семья принцессы будет с ней некоторое время на пути к выздоровлению.

Княгиня Монако находится в Южной Африке с мая после того, как заболела ЛОР-инфекцией. Болезнь дала серьезные осложнения на уши и горло, и ей уже пришлось перенести несколько операций. Из-за этого она не может вернуться в Монако и даже пропустила празднование 10-й годовщины свадьбы.

В прошлом месяце она говорила, что надеется вернуться домой в октябре.

"Изначально я должна была пробыть здесь (в ЮАР – прим. ред) от 10 до 12 дней, к сожалению, у меня была проблема со слухом. Врачи выяснили, что у меня инфекция носовых пазух, причем довольно серьезная. Мне нужно время, чтобы решить эту проблему, с которой я столкнулась. До конца октября я останусь в Южной Африке. Я не могу дождаться, чтобы вернуться домой, я не могу дождаться, чтобы увидеть своих детей", – рассказала принцесса, добавив, что пока что перелеты и перепады давления могут усугубить ее состояние.

Последний раз Шарлен видела семью в июне, опубликовав снимки в соцсети.

Пока принцесса приходит в себя после операции, в СМИ поползли слухи о разладе в семье, поскольку принц Альберт появился на Олимпийских играх в Токио один. Однако во дворце опровергли эти домысли, еще раз акцентировав внимание на проблемах Шарлен со здоровьем.

Ранее княгиня рассказала СМИ, почему плакала на своей свадьбе. По ее словам, причиной были отнюдь не любовные похождения ее супруга.