Княгиня Монако Шарлен уперше зустрілася зі своєю сім'єю після складної операції (фото)

На опублікованих у соцмережі знімках із дітьми і чоловіком княгиня Монако виглядає щасливою, але дуже втомленою.

43-річна принцеса Монако Шарлен зустрілася зі своїми 6-річними дітьми Жаком і Габріелем, а також із чоловіком, принцом Альбертом, які прилетіли до неї в ПАР. Серією знімків королівська особа поділилася на сторінці в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На фото вона обіймає сина й дочку, а чоловік стоїть позаду. На інших знімках Жак і Габріела лазять по деревах і, схоже, щиро радіють такому проведенню часу.

"Я так рада, що моя сім'я повернулася до мене (Габріелла вирішила підстригтися!) Вибач, Белло, я з усіх сил намагалася це виправити", — написала вона. Принцеса мала на увазі зачіску дочки, в якої чубчик має клиноподібну форму, і не втрималася від жарту.

[ + – ] Принцеса Шарлен зі своєю сім'єю

13 серпня Шарлен перенесла операцію. Хірургічне втручання було необхідним через серйозну хворобу порожнини рота, носа і горла і, за твердженням палацу, вимагало загального наркозу. Операція тривала майже чотири години. Тепер сім'я принцеси буде з нею деякий час на шляху до одужання.

Княгиня Монако знаходиться в Південній Африці з травня після того, як захворіла ЛОР-інфекцією. Хвороба дала серйозні ускладнення на вуха і горло, і їй вже довелося перенести кілька операцій. Через це вона не може повернутися в Монако і навіть пропустила святкування 10-ї річниці весілля.

Минулого місяця вона говорила, що сподівається повернутися додому в жовтні.

"Спочатку я повинна була пробути тут (у ПАР — прим. Ред) від 10 до 12 днів, на жаль, у мене була проблема зі слухом. Лікарі з'ясували, що в мене інфекція носових пазух, причому досить серйозна. Мені потрібен час, щоб вирішити цю проблему, з якою я зіткнулася. До кінця жовтня я залишуся в Південній Африці. Я не можу дочекатися, щоб повернутися додому, я не можу дочекатися, щоб побачити своїх дітей", — розповіла принцеса, додавши, що поки що перельоти і перепади тиску можуть погіршити її стан.

Востаннє Шарлен бачила сім'ю в червні, опублікувавши знімки в соцмережі.

Поки принцеса приходить до тями після операції, в ЗМІ поповзли чутки про розлад у родині, оскільки принц Альберт з'явився на Олімпійських іграх у Токіо один. Однак у палаці спростували ці домисли, ще раз наголосивши на проблемах Шарлен зі здоров'ям.

Раніше княгиня розповіла ЗМІ, чому плакала на своєму весіллі. За її словами, причиною були аж ніяк не любовні пригоди її чоловіка.