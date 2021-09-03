Княгиня Монако Шарлен попала в больницу после потери сознания из-за инфекционных осложнений

В медучреждение княгиня Шарлен поступила под чужим именем в целях безопасности.

43-летняя княгиня Монако Шарлен была госпитализирована в больницу Netcare Alberlito в Баллито после того, как потеряла сознание в своем доме к северу от Дурбана (ЮАР), сообщает News24. Это произошло в среду, 1 сентября, однако прессе о случившемся стало известно только сейчас.

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Причиной потери сознания стали осложнения ЛОР-инфекции, которой она заразилась в мае. После оказания неотложной медицинской помощи Шарлен была выписана домой уже в четверг, 2 сентября.

Как известно, две недели назад королевская особа перенесла четырехчасовую операцию под общим наркозом, однако до сих пор неизвестно, связано ли было хирургическое вмешательство с инфекцией носовых пазух.

Чтобы помочь ей поскорее выздороветь, в ЮАР прилетела семья княгини, муж Альбер II и двое их детей-близнецов – принц Жак и принцесса Габриэлла. Однако, судя по последним событиям, поддержка семьи не особо помогает Шарлен, и ее состояние по-прежнему остается сложным.

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Тем временем в Монако нарастает волна недовольства тем, что жена князя так долго отсутствует в стране, оставив не только мужа, но и шестилетних близнецов. В СМИ поползли слухи о том, что в семье скоро грядет развод, и Шарлен не собирается возвращаться в Европу, подыскивая себе дом в Йоханнесбурге.

Масла в огонь подлило совместно присутствие принца Альберат и его бывшей любовницы и матери его внебрачного сына Николь Косте на балу Красного Креста в июне.

Шарлен заразилась ЛОР-инфекцией во время своей очередной миссии в ЮАР по спасению носорогов.

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В марте она была замечена среди высокопоставленных лиц и политиков, которые присутствовали на похоронах зулусского короля доброй воли Звелитини кваБекузулу в Нонгоме, провинция Квазулу-Натал.

Уже в мае стали известно о болезни княгини. Врачи запретили ей перелеты, а во дворце Монако заявили:

"Во время поездки на африканский континент в рамках миссии по сохранению дикой природы принцесса Шарлин заразилась ЛОР-инфекцией, которая не позволяет ей путешествовать".

Ранее сама Шарлен говорила, что планирует вернуться домой в октябре.