Князь Монако Альбер II прокомментировал слухи о разводе с Шарлен

Длительное отсутствие княгини Монако привело к тому, что СМИ все громче говорят о грядущем разводе в монаршей семье.

Слухи о том, что в семье князя Монако Альбера II и княгини Шарлен все идет к разводу, настолько допекли принца Альберта, что он решил раз и навсегда развеять все домыслы, дав комментарий изданию People.

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По словам князя, он потрясен информацией о том, что Шарлен якобы уехала в ЮАР из-за нарастающего раздражения или отправилась в изгнание.

"Она не покинула Монако в ярости! Она уехала не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она ехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего фонда там и немного отдохнуть с братом и друзьями", – заявил он.

По словам монаршей особы, изначально предполагалось, что княгиня пробудет в Африке не больше 10 дней, однако ЛОР-инфекция, которой она заболела, очень сильно пошатнула ее здоровье и заставила пересмотреть сроки пребывания на родине.

[ + – ] Князь Монако Альбер II с женой Шарлен и детьми Жаком и Габриэллой

43-летняя Шарлен отправилась в Южную Африку в середине мая и вскоре начала испытывать осложнения, связанные с процедурой синус-лифтинга и трансплантации костной ткани, которую она перенесла при подготовке к установке зубных имплантатов еще до поездки в ЮАР. В результате ей с тех пор сделали несколько корректирующих процедур, в том числе одну в конце июня и четырехчасовую операцию 13 августа, после которой к ней приехала ее семья.

Врачи пока что запретили княгине летать, учитывая перепады высоты, но Шарлен пообещала, что вернется в Монако в октябре. В СМИ же писали, что она не планирует приезжать обратно в Европу и уже подыскивает себе дом в Йоханнесбурге.

[ + – ] Княгиня Шарлен на похоронах зулусского короля в ЮАР, март 2021 года Фото: Getty Images

Тем не менее, длительное отсутствие жены князя вызвало у жителей Монако негодование. Больше всего их возмущает тот момент, что она оставила шестилетних близнецов Жака и Габриэллу. Альбер II заступился за жену, заявив, что сейчас он сосредоточился на заботе о детях, а слухи, мол, "нужно было развеять раньше".

По словам князя, домыслы сказались на его семье не лучшим образом:

"Конечно, это влияет на нее. Конечно, это влияет на меня. Неправильное толкование событий всегда пагубно… Мы – легкая цель, потому что постоянно находимся на виду у публики".

Ранее мы писали о том, что Шарлен попала в больницу после того, как упала в обморок.