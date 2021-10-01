Князь Монако вдруге за тиждень з'явився на публіці із Шерон Стоун

Уперше Альбер II і голлівудська акторка, яка зовні дуже схожа на княгиню Шарлен, разом відвідали гала-вечір Planetary Health 23 вересня.

60-річний князь Монако Альбер II відвідав благодійну прем'єру фільму "Не час помирати", яка відбулася в Монте-Карло 30 вересня, в супроводі голлівудської акторки Шерон Стоун, пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Так 63-річна знаменитість з'явилася поруч із князем уже вдруге за минулий тиждень, у той час, як дружина принца Альберта, княгиня Шарлен, досі знаходиться в Південній Африці.

Як повідомляє таблоїд, принц привітав акторку дружнім поцілунком біля казино в Монте-Карло. Стоун була одягнена в елегантну сріблясту блискучу коктейльну сукню від Dolche&Gabbana і босоніжки в тон. Обивателі зійшлися на думці, що вона схожа на Шарлен фігурою і зачіскою. У Шерон така ж коротка стрижка на коротке волосся, як і в княгині.

[ + – ] Шерон Стоун у сукні Dolche&Gabbana на прем'єрі в Монте-Карло

Зі свого боку княгиня Монако на своїй сторінці в Instagram поділилася відео, на якому відображена її благодійна діяльність у боротьбі з браконьєрством.

[ + – ] Княгиня Шарлен поділилася відео про роботу свого фонду із захисту носорогів

Шарлен знаходиться в ПАР вже понад пів року, де продовжує відновлюватися після процедури з лікування інфекції вуха, носа і горла, якою вона заразилася під час візиту в країну на початку цього року. У Монако княгиню не бачили з кінця січня. Очікується, що вона повернеться додому в жовтні. Однак деякі оглядачі запевняють, що вона не приїде і вже навіть підшукує будинок для покупки в Йоганнесбурзі.

Через проблеми зі здоров'ям Шарлен пропустила низку гучних заходів, враховуючи Гран-прі Монако і щорічний Бал троянд, а також два заходи, які Альберт відвідав разом із Шерон. Крім прем'єри 25-ї частини "бондіани", це був гала-вечір Planetary Health, присвячений захисту здоров'я планети Земля в цілому.

[ + – ] Шерон Стоун удруге з'явилася в Монако на заході з князем

Про проблеми в князівській родині чутки ширилися із самого початку шлюбу. Зустрічаючись із Шарлен, Альберт встиг стати батьком байстрюка, якого пізніше визнав, і сльози княгині на весіллі багато хто сприйняв за співчуття про цей шлюб. З появою близнюків Жака і Габріелли Шарлен відчула себе впевненішою, але так до кінця і не прийняла свій новий статус.

В інтерв'ю журналу People джерело, близьке до колишньої олімпійської плавчині, сказало: "Вона вважає себе захисницею спадкоємців, а не принцесою Монако".

Сама Шарлен заперечує всі домисли і запевняє, що дуже хоче додому. За словами її чоловіка, вона не кидала його і не покидала Монако "в люті", і її відсутність дійсно пов'язана тільки з проблемами зі здоров'ям. Він додав, що його дружина планувала поїхати в Південну Африку, щоб переглянути роботу свого фонду і провести час зі своїм братом і друзями.

Альберт визнав, що йому "ймовірно, варто було розвіяти" чутки раніше, але він "зосередився на турботі про дітей".

Проте, ці слова не викликають особливої довіри, і піддані князя все частіше говорять про майбутнє розлучення в монаршій сім'ї.