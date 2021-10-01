Князь Монако второй раз за неделю появился на публике с Шэрон Стоун

Первый раз Альбер II и голливудская актриса, которая внешне очень похожая на княгиню Шарлен, вместе посетили гала-вечер Planetary Health 23 сентября.

60-летний князь Монако Альбер II посетил благотворительную премьеру фильма "Не время умирать", которая состоялась в Монте-Карло 30 сентября, в сопровождении голливудской актрисы Шэрон Стоун, пишет Daily Mail.

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Таким образом 63-летняя знаменитость появилась рядом с князем уже второй раз за прошедшую неделю, в то время, как жена принца Альберта, княгиня Шарлен, до сих пор находится в Южной Африке.

Как сообщает таблоид, принц поприветствовал актрису дружеским поцелуем возле казино в Монте-Карло. Стоун была одета в элегантное серебристое блестящее коктейльное платье от Dolche&Gabbana и босоножки в тон. Обыватели сошлись на мысли, что она похожа на Шарлен фигурой и прической. У Шэрон такая же короткая стрижка на короткие волосы, как и у княгини.

[ + – ] Шэрон Стоун в платье Dolche&Gabbana на премьере в Монте-Карло

В свою очередь княгиня Монако на своей странице в Instagram поделилась видео, на котором показана ее благотворительная деятельность по борьбе с браконьерством.

[ + – ] Княгиня Шарлен поделилась видео о работе своего фонда по защите носорогов

Шарлен находится в ЮАР уже более полугода, где продолжает восстанавливаться после процедуры по лечению инфекции уха, носа и горла, которой она заразилась во время визита в страну в начале этого года. В Монако княгиню не видели с января. Ожидается, что она вернется домой в октябре. Однако некоторые обозреватели уверяют, что она не приедет и уже даже подыскивает дом для покупки в Йоханнесбурге.

Из-за проблем со здоровьем Шарлен пропустила ряд громких мероприятий, включая Гран-при Монако и ежегодный Бал роз, а также два мероприятия, которые Альберт посетил вместе с Шэрон. Кроме премьеры 25-й части "бондианы", это был гала-вечер Planetary Health, посвященный защите здоровья планеты Земля в целом.

[ + – ] Шэрон Стоун второй раз появилась в Монако на мероприятии с князем

О проблемах в княжеской семье слухи ходили с самого начала брака. Встречаясь с Шарлен, Альберт успел стать отцом незаконнорожденного ребенка, которого позже признал, и слезы княгини на свадьбе многие приняли за сожаление об этом браке. С появлением близнецов Жака и Габриэллы Шарлен почувствовала себя увереннее, но так до конца и не приняла свой новый статус.

В интервью журналу People источник, близкий к бывшей олимпийской пловчихе, сказал: "Она считает себя защитницей наследников, а не принцессой Монако".

Сама же Шарлен отрицает все домыслы и уверяет, что очень хочет домой. По словам ее супруга, она не бросала его и не оставляла Монако "в ярости", и ее отсутствие действительно связано только с проблемами со здоровьем. Он добавил, что его жена планировала поехать в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего фонда и провести время со своим братом и друзьями.

Альберт признал, что ему "вероятно, следовало развеять" слухи раньше, но он "сосредоточился на заботе о детях".

Тем не менее, эти слова не вызывают особого доверия, и поданные князя все чаще говорят о грядущем разводе в монаршей семье.