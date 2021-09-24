Шэрон Стоун заменила княгиню Шарлен на гала-вечере в Монако

Голливудская актриса сопровождала князя Монако Альбера на гала-вечере Planetary Health в Монте-Карло

Пока княгиня монакская Шарлен лечится от инфекции носовых пазух в ЮАР, ее место заняла голливудская звезда Шэрон Стоун. Правда, только на один вечер. Об этом пишет Daily Mail.

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Шэрон сопровождала князя Монако Альбера II на гала-вечере в Монте-Карло, посвященном защите здоровья планеты Земля в целом. Вечер организовывает Фонд князя Монако.

[ + – ] Князь Монако Альбер II и Шэрон Стоун Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin

Ежегодное мероприятие, проводимое Фондом, собирает ведущих филантропов, знаменитостей и ученых, чтобы объединить усилия и запустить благотворительные инициативы.

Традиционно на вечере князя сопровождает его супруга, однако она все еще находится в Южной Африке. Шарлен не появлялась на публике уже несколько месяцев и не вернулась в Монако даже на 10-летнюю годовщину свадьбы.

Недавно она перенесла 4-часовую операцию, и, вероятно, приедет домой только в октябре. Долгое отсутствие Шарлен уже породило слухи о грядущем разводе. Князь Альбер опроверг все слухи.

По словам князя, он был потрясен информацией о том, что Шарлен якобы уехала в ЮАР из-за "злости".

"Она не покинула Монако в ярости! Она уехала не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она ехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего фонда там и немного отдохнуть с братом и друзьями", – заявил он. И пояснил, что изначально княгиня должна была провести в ЮАР 10 дней, но подхватила ЛОР-инфекцию, которая пошатнула ее здоровье.

Так что гала-вечер прошел без княгини. Шэрон Стоун стала главной звездой вечера. Она пришла в роскошном лиловом платье от Dolce & Gabbana.

[ + – ] Князь Монако Альбер II и Шэрон Стоун Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin

Кроме нее на вечере присутствовали принцесса Каролина Ганноверская, актеры Орландо Блум, Мелани Лоран и Гаспар Ульель.

[ + – ] Шэрон Стоун на гала-вечере Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin [ + – ] Орландо Блум на гала-вечере Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin

Напомним, гала-вечер в Монте-Карло одно из главных светских событий сезона. Попасть сюда нелегко. Программа вечера включает в себя коктейльную вечеринку, ужин от "мишленовского" шеф-повара, а также выступления известных артистов. Однако одним из наиболее значимых событий в программе является аукцион с эксклюзивными лотами.

[ + – ] Мелани Лоран на гала-вечере Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin [ + – ] Гаспар Ульель на гала-вечере Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin

Так, ранее на аукционе можно было приобрести конную прогулку с Мадонной в Португалии, урок по серфингу с 11-кратным чемпионом мира в этом виде спорта Келли Слейтером на его ранчо в Калифорнии и роскошный электрокатер Vita, созданный специально для мероприятия. Катер, к слову, приобрели за почти два миллиона евро. Так, в 2018 году на нужды фонда благодаря аукциону удалось собрать более 21 миллиона долларов.

Все собранные средства идут на финансирование проектов Фонда князя Монако для развития и продвижения инициатив, посвященных защите Мирового океана и окружающей среды.