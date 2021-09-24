Шерон Стоун замінила княгиню Шарлен на гала-вечорі в Монако

Голлівудська акторка супроводжувала князя Монако Альбера на гала-вечорі Planetary Health у Монте-Карло.

Поки княгиня монакських Шарлен лікується від інфекції носових пазух у ПАР, її місце зайняла голлівудська зірка Шерон Стоун. Щоправда, тільки на один вечір. Про це пише Daily Mail.

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Шерон супроводжувала князя Монако Альбера II на гала-вечорі в Монте-Карло, присвяченому захисту здоров'я планети Земля в цілому. Вечір організовує Фонд князя Монако.

[ + – ] Князь Монако Альбер II і Шерон Стоун Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin

Щорічний захід, що проводиться Фондом, збирає провідних філантропів, знаменитостей і вчених, щоб об'єднати зусилля і запустити благодійні ініціативи.

Традиційно на вечорі князя супроводжує його дружина, однак вона все ще перебуває в Південній Африці. Шарлен не з'являлася на публіці вже кілька місяців і не повернулася в Монако навіть на 10-річну річницю весілля.

Нещодавно вона перенесла 4-годинну операцію, і, ймовірно, приїде додому тільки в жовтні. Довга відсутність Шарлен уже породила чутки про майбутнє розлучення. Князь Альбер спростував усі чутки.

За словами князя, він був вражений інформацією про те, що Шарлен нібито поїхала в ПАР через "злість".

"Вона не покинула Монако в люті! Вона поїхала не тому, що злилася на мене або на когось еще. Вона їхала в Південну Африку, щоб переглянути роботу свого фонду там і трохи відпочити з братом і друзями", — заявив він. І пояснив, що спочатку княгиня мала провести в ПАР 10 днів, але підхопила ЛОР-інфекцію, яка похитнула її здоров'я.

Тож гала-вечір пройшов без княгині. Шерон Стоун стала головною зіркою вечора. Вона прийшла в розкішній бузковій сукні від Dolce & Gabbana.

[ + – ] Князь Монако Альбер II і Шерон Стоун Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin

Крім неї на вечорі були присутні принцеса Кароліна Ганноверська, актори Орландо Блум, Мелані Лоран і Гаспар Ульєль.

[ + – ] Шерон Стоун на гала-вечорі Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin [ + – ] Орландо Блум на гала-вечорі Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin

Нагадаємо, гала-вечір у Монте-Карло одна з головних світських подій сезону. Потрапити сюди нелегко. Програма вечора враховує коктейльну вечірку, вечерю від "мішленівських" шеф-кухарів, а також виступи відомих артистів. Однак однією з найбільш значущих подій у програмі є аукціон з ексклюзивними лотами.

[ + – ] Мелані Лоран на гала-вечорі Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin [ + – ] Гаспар Ульєль на гала-вечорі Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin

Так, раніше на аукціоні можна було придбати кінну прогулянку з Мадонною в Португалії, урок із серфінгу з 11-кратним чемпіоном світу в цьому виді спорту Келлі Слейтером на його ранчо в Каліфорнії і розкішний електрокатер Vita, створений спеціально для заходу. Катер, до речі, придбали за майже два мільйони євро. Так, у 2018 році на потреби фонду завдяки аукціону вдалося зібрати понад 21 мільйон доларів.

Усі зібрані кошти йдуть на фінансування проєктів Фонду князя Монако для розвитку і просування ініціатив, присвячених захисту Світового океану та навколишнього середовища.