Княгиня Шарлен перенесла новую операцию

По словам врачей, эта операция является последней перед возвращением княгини Шарлен в Монако после полугодового отсутствия.

43-летняя княгиня Монако Шарлен, которая уже около полугода находится в Южной Африке, снова была прооперирована под общим наркозом из-за ЛОР-осложнений, и эта операция должна стать последней перед ее возвращением на родину, сообщает AFP со ссылкой на свои источники при дворе князя Альбера II.

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По информации издания, операция "прошла очень хорошо". После нее княгиня еще двое суток находится под наблюдением врачей.

В июльском интервью южноафриканскому изданию News24 Шарлен подробно рассказала об осложнениях, которые не давали ей вернуться домой к мужу и детям. В начале мая, когда она была в Монако, ей сделали синус-лифтинг и костный трансплантат для подготовки к имплантации зубов. Когда в середине мая княгиня прилетела в Южную Африку, чтобы встретиться с родными и проверить работу своего фонда по борьбе с браконьерами, нее развилась инфекция.

В июне и августе ей сделали корректирующие операции, одна из которых длилась четыре часа, а в сентябре она была госпитализирована в больницу Дурбана после того, как потеряла сознание.

На период реабилитации к ней приехали муж и близнецы Жак и Габриэлла. Княгиня публиковала семейные фото в соцсети, благодаря родных за поддержку, однако эксперты по языку тела, проанализировав снимки, пришли к выводу, что в семье князей далеко не все идеально. Однако супруг Шарлен опроверг слухи о разладе.

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Пока княгиня отсутствует, ее муж уже несколько раз появлялся на публике с другими женщинами. В частности, голливудская актриса Шэрон Стоун дважды сопровождала его на мероприятиях.

Бывшая южноафриканская олимпийская пловчиха вышла замуж за принца Альберта II в 2011 году, но ее продолжительное пребывание в Южной Африке в этом году породило слухи, что пара может развестись. 63-летний Альберт – сын принца Ренье III и Грейс Келли, американской кинозвезды, погибшей в автомобильной катастрофе в 1982 году.