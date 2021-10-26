Княгиня Монако Шарлен повідомила про смерть улюбленого собаки

Вихованця княгині збила машина

Дружина князя Монако Альбера княгиня Шарлен написала пост в Instagram, у якому розповіла про втрату: її домашнього улюбленця збила машина.

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"Моя кохана Енджел померла минулої ночі. Її збили. Я за тобою сумуватиму. Почивай з миром", — написала княгиня Шарлен і поділилася фото з собачкою породи чихуахуа.

[ + – ] Княгиня Шарлен зі своїм улюбленцем Енджел Фото: Instagram hshprincesscharlene

Судячи з посту, собаку збила машина. Але неясно, де це сталося і де був собака: поряд зі своєю господинею в Південній Африці чи вдома, в Монако, з чоловіком Шарлен — князем Альбером і її дітьми.

І княгиня не повідомила, коли вона збирається повертатися додому. Адже з 18 травня вона перебуває у ПАР, куди поїхала у справах свого природоохоронного фонду. З того часу Шарлен устигла підхопити інфекцію, перенести кілька важких операцій, остання з яких відбулася 8 жовтня, і стати героїнею чуток про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком.

[ + – ] Князь і княгиня Шарлен із дітьми у ПАР Фото: Instagram hshprincesscharlene [ + – ] Шарлен із сином Жаком Фото: Instagram hshprincesscharlene

Князь Монако Альбер спростував ці чутки та повідомив, що його дружина повернеться додому, коли оговтається від хвороби та наслідків операцій.

Шарлен і Альбер одружилися у 2011 році. Через три роки в них народилися близнюки Жак і Габріела.

У 2005 Альбер підтвердив, що є біологічним батьком Олександра Коста, чиєю матір'ю була Ніколь Кост, колишня стюардеса Air France.

2006 року тест ДНК підтвердив, що Альбер також є батьком Жасмін Грейс. Із її матір'ю, Тамарою Ротоло, американською агенткою нерухомості, з якою він познайомився, коли вона була у відпустці на півдні Франції.

Жасмін народилася в 1990-х, Олександр – 2003 року. Хоч це сталося й до одруження князя з Шарлен, але інсайдери повідомляють, що вона була дуже засмучена цією звісткою.