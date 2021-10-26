Княгиня Монако Шарлен повідомила про смерть улюбленого собаки
Вихованця княгині збила машина
Дружина князя Монако Альбера княгиня Шарлен написала пост в Instagram, у якому розповіла про втрату: її домашнього улюбленця збила машина.
"Моя кохана Енджел померла минулої ночі. Її збили. Я за тобою сумуватиму. Почивай з миром", — написала княгиня Шарлен і поділилася фото з собачкою породи чихуахуа.
Судячи з посту, собаку збила машина. Але неясно, де це сталося і де був собака: поряд зі своєю господинею в Південній Африці чи вдома, в Монако, з чоловіком Шарлен — князем Альбером і її дітьми.
І княгиня не повідомила, коли вона збирається повертатися додому. Адже з 18 травня вона перебуває у ПАР, куди поїхала у справах свого природоохоронного фонду. З того часу Шарлен устигла підхопити інфекцію, перенести кілька важких операцій, остання з яких відбулася 8 жовтня, і стати героїнею чуток про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком.
Князь Монако Альбер спростував ці чутки та повідомив, що його дружина повернеться додому, коли оговтається від хвороби та наслідків операцій.
Шарлен і Альбер одружилися у 2011 році. Через три роки в них народилися близнюки Жак і Габріела.
У 2005 Альбер підтвердив, що є біологічним батьком Олександра Коста, чиєю матір'ю була Ніколь Кост, колишня стюардеса Air France.
2006 року тест ДНК підтвердив, що Альбер також є батьком Жасмін Грейс. Із її матір'ю, Тамарою Ротоло, американською агенткою нерухомості, з якою він познайомився, коли вона була у відпустці на півдні Франції.
Жасмін народилася в 1990-х, Олександр – 2003 року. Хоч це сталося й до одруження князя з Шарлен, але інсайдери повідомляють, що вона була дуже засмучена цією звісткою.