Княгиня Монако Шарлен сообщила о смерти любимой собаки
Питомца княгини сбила машина
Жена князя Монако Альбера княгиня Шарлен написала пост в Instagram, в котором рассказала о потере: ее домашнего любимца сбила машина.
"Моя любимая Энджел умерла прошлой ночью. Ее сбили. Я буду по тебе скучать. Покойся с миром", — написала княгиня Шарлен и поделилась фото с собачкой породы чихуахуа.
Судя по посту, собаку сбила машина. Но неясно, где это произошло, и где находилась собака: рядом со своей хозяйкой в Южной Африке, или же дома, в Монако, с мужем Шарлен – князем Альбером и ее детьми.
И княгиня не сообщила о том, когда она собирается возвращаться домой. Ведь с 18 мая она находится в ЮАР, куда поехала по делам своего природоохранного фонда. С того времени Шарлен успела подхватить инфекцию, перенести несколько тяжелых операций, последняя из которых прошла 8 октября, и стать героиней слухов о том, что она разводится со своим мужем.
Князь Монако Альбер опроверг эти слухи и сообщил, что его жена вернется домой, когда оправиться от болезни и последствий операций.
Шарлен и Альбер поженились в 2011 году. Три года спустя у них родились близнецы Жак и Габриэлла.
В 2005 году Альбер подтвердил, что является биологическим отцом Александра Кост, чьей матерью была Николь Кост, бывшая стюардесса Air France.
В 2006 году тест ДНК подтвердил, что Альбер также является отцом Жасмин Грейс. С ее матерью, Тамарой Ротоло, американским агентом по недвижимости, с которым он познакомился, когда она была в отпуске на юге Франции.
Жасмин родилась в 1990-х, Александр – в 2003 году. Хоть это случилось и до женитьбы князя на Шарлен, но инсайдеры сообщают, что она была очень расстроена этим известием.