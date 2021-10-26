Княгиня Монако Шарлен сообщила о смерти любимой собаки

Питомца княгини сбила машина

Жена князя Монако Альбера княгиня Шарлен написала пост в Instagram, в котором рассказала о потере: ее домашнего любимца сбила машина.

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"Моя любимая Энджел умерла прошлой ночью. Ее сбили. Я буду по тебе скучать. Покойся с миром", — написала княгиня Шарлен и поделилась фото с собачкой породы чихуахуа.

[ + – ] Княгиня Шарлен со своим любимцем Энджелом Фото: Instagram hshprincesscharlene

Судя по посту, собаку сбила машина. Но неясно, где это произошло, и где находилась собака: рядом со своей хозяйкой в Южной Африке, или же дома, в Монако, с мужем Шарлен – князем Альбером и ее детьми.

И княгиня не сообщила о том, когда она собирается возвращаться домой. Ведь с 18 мая она находится в ЮАР, куда поехала по делам своего природоохранного фонда. С того времени Шарлен успела подхватить инфекцию, перенести несколько тяжелых операций, последняя из которых прошла 8 октября, и стать героиней слухов о том, что она разводится со своим мужем.

[ + – ] Князь и княгиня Шарлен с детьми в ЮАР Фото: Instagram hshprincesscharlene [ + – ] Шарлен с сыном Жаком Фото: Instagram hshprincesscharlene

Князь Монако Альбер опроверг эти слухи и сообщил, что его жена вернется домой, когда оправиться от болезни и последствий операций.

Шарлен и Альбер поженились в 2011 году. Три года спустя у них родились близнецы Жак и Габриэлла.

В 2005 году Альбер подтвердил, что является биологическим отцом Александра Кост, чьей матерью была Николь Кост, бывшая стюардесса Air France.

В 2006 году тест ДНК подтвердил, что Альбер также является отцом Жасмин Грейс. С ее матерью, Тамарой Ротоло, американским агентом по недвижимости, с которым он познакомился, когда она была в отпуске на юге Франции.

Жасмин родилась в 1990-х, Александр – в 2003 году. Хоть это случилось и до женитьбы князя на Шарлен, но инсайдеры сообщают, что она была очень расстроена этим известием.