Колишня дівчина князя Монако Альбера II прийшла на національне свято

Ніколь Кост зустрічалася з князем до того, як він одружився із Шарлен, і є матір'ю його сина — Александра Грімальді Кост

Колишня дівчина князя Альбера була помічена на святковій месі Дня Святої Девото, покровительки князівства Монако. Самої княгині Шарлен на святі не було, вона все ще лікується в таємничій лікарні десь у Європі. Про це пише Histoires Royales.

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У Монако відбулися пишні свята на честь національної урочистості – Дня Святої Девото, покровительки князівства та сімейства Грімальді.

[ + – ] Церемонія спалювання човна на честь свята Святої Девото Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Після ритуального спалювання човна в кафедральному соборі Монако відбулася святкова меса, яку відвідали сам князь Альбер II, його діти Жак і Габріелла, а також сестра князя, принцеса Кароліна Ганноверська. Після богослужіння сім'я князя спостерігала за святковою ходою з мощами святої з балкону палацу.

[ + – ] Князь Альбер і принцеса Кароліна на святковій месі Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Княгині Шарлен на святі не було, але журналісти помітили, що вперше за довгий час у Монако з'явилася її попередниця, колишня коханка князя – Ніколь Кост.

Вона була в елегантному білому костюмі та приховала обличчя за маскою, але папараці її все ж таки впізнали.

[ + – ] Ніколь Кост на святі в Монако

Стюардеса Ніколь Кост і князь Альбер зустрічалися майже шість років. Коли виявилося, що Ніколь вагітна, то вона з коханцем уклали угоду – він забезпечує її та дитину, а вона зберігає таємницю про його народження, доки живе батько Альбера – князь Реньє.

Про позашлюбного сина князя стало відомо у 2005 році, як і подробиці їхнього роману. Виявилося, що вони припинили стосунки задовго до одруження Альбера із Шарлен Віттсток у 2011 році.

[ + – ] Ніколь Кост і її син Александр Грімальді Кост

До весілля Ніколь часто з'являлася в князівстві та навіть відвідувала офіційні прийоми, але після весілля її в Монако не бачили. Зараз, коли Шарлен перебуває в іншій країні та ходять чутки про її швидке розлучення, поява Ніколь схвилювала журналістів. Утім, у князівській пресслужбі жодних коментарів не дають.

Нагадаємо, ходять чутки, що Шарлен у її добровільному вигнанні часто відвідує відомий серцеїд – російський мільярдер і колишній бойфренд Наомі Кемпбелл Володимир Доронін.